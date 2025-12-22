 Álvaro Ballero se confiesa tras su separación: “No veo cómo rehacer mi vida” - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Sismo afecta a la zona norte del país China le envía a Kast el primer mensaje tras ser electo presidente: Destaca “amistad tradicional” Tragedia en el Monumental: Rechazan prisión preventiva para carabineros imputados por muerte de Milan y Martina Violento turbazo: Robaron más de $50 millones y dos Mercedes-Benz en casa del vicepresidente de la Sofofa “¿Puedo conseguirme un abogado?”: El momento exacto en que sorprenden al “ingeniero de las armas”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/12/2025 12:10

Álvaro Ballero se confiesa tras su separación: “No veo cómo rehacer mi vida”

En Primer Plano, el ganador del primer reality show de la televisión chilena, confesó el duro momento que atraviesa tras el quiebre de su matrimonio con Ludmila Ksenofontova.

Álvaro Ballero tuvo una íntima conversación con Julio César Rodríguez en el programa Primer Plano de Chilevisión, donde habló por primera vez de su abrupta y mediática separación de Ludmila Ksenofontova.

Ahí, el ganador del primer reality show de la televisión chilena, confesó el duro momento que atraviesa donde su separación se suma a problemas económicos debido al alto costo de vida que tenía el matrimonio. 

Álvaro Ballero revela que ve lejano rehacer su vida

"El matrimonio para mí es para toda la vida, no importaba que prácticamente estábamos siendo desconocidos el uno del otro y por eso la argolla no me la saco y para mí el matrimonio es sumamente importante y por eso fue tan duro", afirmó Ballero. 

Tras eso interviene Julio César Rodríguez y le pregunta si tiene intención de rehacer su vida. "Por ahora no, no veo cómo… Yo lo veo muy lejano, no lo veo pronto". 

Por último, afirmó que su ahora exesposa si pueda rehacer su vida. "Uno pasa por varias etapas, hay que vivir el duelo, donde hay tristeza y luego la aceptación, y espero vivirlo con tranquildad y si ella quiere rehacer su vida que lo haga, es una mujer maravillosa". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Formalización del Trabajo entrega hasta $292 mil: Revisa con tu RUT si puedes obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“¿Puedo conseguirme un abogado?”: El momento exacto en que sorprenden al “ingeniero de las armas”

Una cámara capto el momento en que un ingeniero fue detenido por confeccionar armas importando materiales y piezas a través de la plataforma Amazon.

22/12/2025

Camilo Huerta huyó al ver las cámaras: Destapan por qué no ha hablado tras quiebre con Marité Matus

El exparticipante de Yingo no se quiso referir a su separación matrimonial ni a su supuesta relación con Valentina Roth. Cecilia Gutiérrez reveló el verdadero motivo por el cual estaría guardando silencio hasta ahora.

22/12/2025

Nuevos registros: Reconstruyen movimientos de Jorge Ugalde el día del triple crimen de La Reina

Contigo en la Mañana, matinal de Chilevisión, dio a conocer fotos y videos inéditos sobre el actuar del principal sospechoso en el asesinato de su cuñado Eduardo Cruz-Coke y sus dos sobrinos.

22/12/2025

Tragedia en el Monumental: Rechazan prisión preventiva para carabineros imputados por muerte de Milan y Martina

Desde Fiscalía indicaron que el tribunal destacó que ambos uniformados han colaborado con la investigación y que cuenta con irreprochable conducta anterior.

22/12/2025