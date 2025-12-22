Álvaro Ballero se confiesa tras su separación: “No veo cómo rehacer mi vida” - Chilevisión

En Primer Plano, el ganador del primer reality show de la televisión chilena, confesó el duro momento que atraviesa tras el quiebre de su matrimonio con Ludmila Ksenofontova.

Álvaro Ballero tuvo una íntima conversación con Julio César Rodríguez en el programa Primer Plano de Chilevisión, donde habló por primera vez de su abrupta y mediática separación de Ludmila Ksenofontova.

Ahí, el ganador del primer reality show de la televisión chilena, confesó el duro momento que atraviesa donde su separación se suma a problemas económicos debido al alto costo de vida que tenía el matrimonio.

Álvaro Ballero revela que ve lejano rehacer su vida

"El matrimonio para mí es para toda la vida, no importaba que prácticamente estábamos siendo desconocidos el uno del otro y por eso la argolla no me la saco y para mí el matrimonio es sumamente importante y por eso fue tan duro", afirmó Ballero.

Tras eso interviene Julio César Rodríguez y le pregunta si tiene intención de rehacer su vida. "Por ahora no, no veo cómo… Yo lo veo muy lejano, no lo veo pronto".

Por último, afirmó que su ahora exesposa si pueda rehacer su vida. "Uno pasa por varias etapas, hay que vivir el duelo, donde hay tristeza y luego la aceptación, y espero vivirlo con tranquildad y si ella quiere rehacer su vida que lo haga, es una mujer maravillosa".