“Mi ego no da...”: Álvaro Ballero habla sin filtros sobre su vida tras separación - Chilevisión

El exchico reality utilizó sus redes sociales para hablar sobre su vida a cuatro meses de su divorcio con Ludmila Ksenofontova, señalando que va a terapia con el objetivo de "ser mejor persona para mis hijos y misteriosamente para mi ex".

Álvaro Ballero compartió un profundo mensaje a cuatro meses de anunciar su quiebre con Ludmila Ksenofontova, madre de sus cuatro hijos.

En una reciente publicación en Instagram, el exchico reality se abrió sobre esta nueva etapa que enfrenta sin pareja y cómo la separación ha impactado su día a día.

"Esa sensación de no ser parte de nada"

"Haciendo una selfie, después de haber estado toda la tarde con mis niños, un gran momento en mi 'excasa' con todos celebrando el cumpleaños de mi amada Vika. Ahora en casa, una casa que no es mía, donde he sido bienvenido, pero saben, estos últimos meses, lo mejor que me describe es la incomodidad", partió indicando el exchico reality.

En esa línea, indicó: "Esa sensación de no ser parte de nada, de estar en lugares que nunca pensaste estar, donde no puedes andar en calzoncillos tranquilo, pero donde te esperan con los brazos abiertos".

Ballero aseguró que estos meses han sido “una verdadera montaña rusa”: "A veces arriba, otras en la profundidad más oscura, a veces pocas risas, otras llorando a 'moco tendido'. Muchas noches desvelado con la cabeza a mil, otras esperanzado de que todo será mejor".

Asimismo, contó que asiste a terapia, "donde solo me enfoco en ser mejor persona para mis hijos y misteriosamente para mi ex. Digo misterioso, porque mi naturaleza me podría hacer sentir todo lo contrario, pero el foco debe ser la paz para todos".

"Me ha costado, claro que me ha costado, no sabía dónde había topado fondo, la verdad, no sabía que había topado fondo, pero la maldita vida me lo escupió en la cara. No eres buen padre, menos un buen marido, y todo explotó en silencio, con dolor, pero explotó en mi cara y no sabía qué hacer", continuó el ganador de Protagonistas de la Fama.

También reveló que varias personas se han acercado con la intención de conquistarlo: "En medio de todo el caos y mi orgullo disminuido, han aparecido muchas mujeres que abiertamente han tratado de conquistarme, desde Instagram hasta LinkedIn, pero no, no soy nadie hoy para buscar un amorío de medianoche".

"Mi ego no da para relaciones, no me siento capaz de volver a amar a alguien, recién estoy buscando los cientos de pedazos del corazón que me rompieron, y no hablar del pegamento, no está… Han aparecido ex, reinas y doncellas, pero este príncipe se siente un vagabundo imposible de conquistar", agregó.

Finalmente, reconoció que todavía echa de menos la vida que tenía junto a sus hijos y su exesposa. "Aún sueño con mi familia, a diario. Aún uso la argolla, aunque no tenga sentido".