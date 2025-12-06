Megatoma de San Antonio: Corte de Valparaíso acoge plan de ejeccución y da por iniciado el desalojo - Chilevisión

Cerca de 2.200 familias deberán dejar el terreno de la inmobiliaria San Antonio S.A. en el Cerro Centinela. La municipalidad ya prepara albergues.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió esta mañana el plan de ejecución de fallo presentado por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y dio por iniciado el proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio.

Ayer viernes 5 de diciembre, el Gobierno ingresó los documentos requeridos para garantizar el cumplimiento del proceso de desocupación del 50% de los terrenos.

Por ahora, el plan de acción es de carácter reservado, por lo que no se sabe cuándo comenzará la operación en el Cerro Centinela.

¿Qué pasará con las familias desalojadas?

Si bien no hay certeza de una fecha exacta para el desalojo de la megatoma de San Antonio, la municipalidad de la comuna ya estableció cuál será el albergue para recibir a las familias.

El lugar designado fue el gimnasio del Colegio España, el cual tiene una capacidad de 116 personas o 38 familias, las cuales se espera que tengan una estadía máxima de tres días.

Cabe resaltar que con el proceso de desocupación ingresado por el Gobierno, se estima que cerca de 2.200 personas deberán abandonar los terrenos de la Inmobiliaria San Antonio S.A.