“Es falso”: Gobierno responde a Kast por dichos sobre cifras de femicidios en Chile - Chilevisión

04/12/2025 10:47

“Es falso”: Gobierno responde a Kast por dichos sobre cifras de femicidios en Chile

"Aquí cunden las leyes con nombres y los resultados siguen siendo iguales o peores. Hoy día Chile tiene más homicidios", dijo José Antonio Kast, lo que fue contestado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, reaccionó a los dichos del candidato presidencial José Antonio Kast, en los que cuestionó la eficacia de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y sostuvo que ha tenido un supuesto efecto adverso.

Según explicó la secretaria de Estado, desde que el femicidio comenzó a ser tipificado como figura legal independiente, hace más de diez años, las cifras consumadas no muestran un alza sostenida, desmintiendo así la tesis del aspirante a La Moneda.

"Hemos mantenido una cifra estable por los últimos 10 años. También es falso que sea ese el motivo por el cual unos parlamentarios llevaron la Ley Integral al Tribunal Constitucional", expresó este miércoles.

En cambio, detalló que sí han incrementado significativamente las herramientas de protección, señalando que se han establecido “cerca de 17 mil” instancias de control de medidas cautelares desde la promulgación de la normativa.

El matiz, complementó Orellana, podría estar en el aumento de los femicidios frustrados en el país, de acuerdo con informes oficiales. Esto podría reflejar un mayor registro, denuncias y controles preventivos.

Las críticas de Kast a la Ley Integral de Violencia 

Fue durante el debate presidencial de Archi donde José Antonio Kast planteó “hoy tiene más homicidios que los que tenía antes”, lo que, según él, se replicaría también en cuanto a los femicidios.

“Porque no consideraron nuestras opiniones. No consideraron nuestras observaciones de cómo hacerlo, para que efectivamente bajaran los femicidios”, dijo, en alusión a la Ley Integral.

“Cada una de las instituciones tiene una línea de trabajo, pero no vamos a engañar más a las personas. Aquí cunden las leyes con nombres y los resultados siguen siendo iguales o peores. Hoy día Chile tiene más homicidios”, insistió el candidato presidencial.

