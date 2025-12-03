Los momentos más tensos del Debate Archi 2025: Jara y Kast protagonizaron duros cruces - Chilevisión

Los candidatos protagonizaron el segundo cara a cara desde que pasaron a la segunda vuelta presidencial. Esto a sólo 11 días de que se midan en las urnas el próximo domingo 14 de diciembre.

A las 8:00 horas de este miércoles comenzó el primer debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

Desde el teatro del Centro de Extensión del Campus Oriente de la Universidad Católica, ambos candidatos dieron a conocer sus propuestas y abordaron temas de contingencia como el gasto fiscal, megatomas y la crisis en migración.

El diálogo no estuvo exento de emplazamientos. En las más de dos horas de debate, tanto Jara como Kast se increparon por el Caso Monsalve, por el asesor económico Jorge Quiroz, violencia en colegios e indultos en Punta Peuco.

A continuación, revisa algunos de los momentos más comentados del Debate ACHI 2025.

Tenso cruce entre Kast y periodista por su asesor económico

Jara emplazó a Kast por su equipo: "Te jodes a la gente"

Gasto fiscal desató fuerte discusión: "¡Responda!"

Mención al Chavo del 8 tras interrupciones cruzadas