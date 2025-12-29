 Motociclista contra dos automovilistas: Registran brutal riña hasta con arma de fuego en Antofagasta - Chilevisión
Motociclista contra dos automovilistas: Registran brutal riña hasta con arma de fuego en Antofagasta
29/12/2025 10:23

Motociclista contra dos automovilistas: Registran brutal riña hasta con arma de fuego en Antofagasta

Según se informó, el conductor de la moto habría recriminado a los del auto por maniobras temerarias, lo que no cayó nada bien en los sujetos por lo que se inició la pelea. 

Una brutal pelea se registró el pasado fin de semana en la ciudad de Antofagasta, donde un motocilista se enfrentó a dos automovilistas. 

Todo ocurrió en la noche del sábado 27 en avenida Edmundo Pérez Zujovic con calle Víctor Jara, donde los involucrados se trenzaron a golpes en plena vía pública, donde incluso uno de ellos portaba una arma de fuego. 

Según se informó, el conductor de la moto habría recriminado a los del auto por maniobras temerarias, lo que no cayó nada bien en los sujetos por lo que se inició la riña. 

Ahí, uno de los automovilistas tiró al suelo al motocilista y comenzó a golpear reiteradamente a la víctima, donde luego se suma su compañero, quien portaba un arma de fuego, y también se sumó a la golpiza propinándole patadas. 

Después del reiterado ataque el motociclista se pudo reincorporar y se lanzó contra uno de sus atacantes, donde además se sacó el casco para intentar usarlo para golpear. 

El video fue difundido por Radio Isabella y de acuerdo a lo publicado por Time Line el motociclista acudió a una comisaría donde realizó la denuncia por lesiones. 

