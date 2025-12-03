EN VIVO | Sigue acá el debate Archi: El penúltimo cara a cara de Jeannette Jara y José Antonio Kast - Chilevisión

El encuentro, organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile, es una nueva instancia en la que ambas cartas presidenciales expresarán sus diferencias y propuestas tras la primera vuelta.

Los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara volverán a verse las caras en un nuevo debate antes del balotaje del 14 de diciembre.

El encuentro organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) es el segundo encuentro de ambas cartas presidenciales tras la primera vuelta, tras el foro social del 27 de noviembre.

La instancia antes mencionada se trató de un foro impulsado por diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, técnicamente, este es el primer debate como tal.

Se trata de la penúltima instancia en que se enfrentarán Jara y Kast antes de la segunda vuelta.

Sigue la transmisión desde las 08:00 horas acá: