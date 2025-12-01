 Penúltimo cara a cara: Cuándo es el próximo debate presidencial entre Jara y Kast - Chilevisión
01/12/2025 09:35

Penúltimo cara a cara: Cuándo es el próximo debate presidencial entre Jara y Kast

Esta semana los aspirantes a La Moneda tendrán un nuevo encuentro antes de los comicios electorales del próximo domingo 14 de diciembre.

Publicado por Fernanda Valdenegro

A menos de dos semanas de la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast se verán las caras en un nuevo debate presidencial antes del 14 de diciembre.

Al igual que en la primera vuelta, la abanderada del oficialismo y el candidato del Partido Republicano compartirán en el debate organizado por Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

Este encuentro será el penúltimo antes del debate Anatel, donde los candidatos se encontrarán en el evento que transmiten los canales de televisión nacional asociados.

¿Cuándo es el próximo debate presidencial?

El debate presidencial ARCHI 2025 entre Jeannette Jara y José Antonio Kast se realizará este miércoles 3 de diciembre, a partir de las 08:00 horas.

Por su parte, el debate de Anatel está fijado para el martesel martes 9 de diciembre a las 21:00 horas. 

