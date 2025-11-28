“El Gobierno tiene que actuar ya”: Jeannette Jara se manifestó por conflicto migratorio en la frontera con Perú - Chilevisión

A través de su cuenta de X, la candidata presidencial se refirió al grave conflicto migratorio en la zona norte del país.

Una muy tensa jornada se vivió este viernes en la frontera Chile-Perú, luego del anuncio de militarización de la zona por parte del gobierno peruano.

Por este motivo, en la frontera entre ambos países se encuentran decenas de ciudadanos extranjeros que buscan salir del territorio chileno, pero no pueden ingresar a Perú y tampoco reingresar a territorio nacional. En el sector hay familias con niños que no han tenido acceso a agua ni comida.

Jeannette Jara se manifestó por conflicto migratorio en el norte

A través de su cuenta de X, la candidata presidencial Jeannette Jara se refirió al grave conflicto migratorio en la zona.

"La situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el Gobierno tiene que actuar ya", partió declarando la candidata oficialista.

"Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país. Este es un problema entre dos Estados, y la única forma de impedir que siga escalando es con una coordinación urgente y efectiva entre ambos. Hay que actuar con decisión y rapidez, con soluciones concretas", cerró.