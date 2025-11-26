Democracia Cristiana suspende militancia de Eduardo Frei tras reunión con José Antonio Kast - Chilevisión

Este miércoles por la tarde, la Democracia Cristiana (DC) decidió suspender la militancia del expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

La votación se hizo de manera telemática y no fue unánime, a raíz de la denuncia presentada por la directiva, tras darse a conocer que el exmandatario tuvo una reunión con el candidato presidencial José Antonio Kast.

DC suspende militancia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle

Se trata de una medida disciplinaria, por lo que Frei Ruiz-Tagle tendrá la posibilidad de presentar sus descargos al Tribunal una vez sea notificado de la resolución.

Actualmente, el exmandatario se encuentra de viaje en China y su regreso está pactado para el próximo 6 de diciembre.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle ya había manifestado su descontento con el apoyo de la DC a la candidatura presidencial de Jeannette Jara, asegurando que el partido "tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales".

El exmandatario recibió a José Antonio Kast en su casa y tras el encuentro, el candidato presidencial escribió en su cuenta de X: "Fue un encuentro muy cordial, donde tuve la oportunidad de contarle mi visión sobre las cosas que son más urgentes hoy día para nuestro país".

Es por ello que la directiva decidió pasar los antecedentes al Tribunal Supremo, argumentando que José Antonio-Kast "representa un proyecto político de extrema derecha, contrario a los valores históricos de nuestro partido" y concluyó en la suspensión de la militancia de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.