Eduardo Frei se reunió con José Antonio Kast de cara a segunda vuelta: “Una valiosa instancia” - Chilevisión

El encuentro se llevó a cabo este lunes en la casa del exmandatario. "Coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país", señaló en un comunicado.

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se reunió este lunes con el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Según consignó La Segunda, el encuentro tuvo lugar en la casa del exmandatario, donde hubo una conversación que se extendió por cerca de una hora.

En la reunión también estuvo presente Magdalena Frei, hija del exmandatario. Además, la otrora primera dama Martita Larraechea saludó al candidato.

Consultado por el citado medio, Kast detalló que fue recibido por el exjefe de Estado "para conversar sobre los desafíos que enfrenta Chile".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Fue un encuentro muy cordial, donde tuve la oportunidad de contarle mi visión sobre las cosas que son más urgentes hoy día para nuestro país", señaló el líder republicano.

Asimismo, sostuvo que también fue una instancia "de escuchar, desde su experiencia, su mirada sobre las necesidades y temas concretos que Chile necesita abordar para retomar el crecimiento y mejorar la vida de todos los chilenos”.

Eduardo Frei y su reunión con José Antonio Kast

A través de un comunicado, Eduardo Frei indicó que en su reunión con Kast abordaron "graves problemas que hoy nos afectan y la urgencia de generar acciones que resuelvan las necesidades que afectan a todos los chilenos, y pude constatar que coincidimos en los temas esenciales en este momento para nuestro país".

"Pese a que, como todos saben, venimos de posiciones políticas distintas y hemos tenido diferentes posturas en muchos temas, nos encontramos en un momento crucial en el que el país requiere unidad", sostuvo.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Se necesita convocar a todos los sectores, con amplitud, de manera de llegar a los acuerdos que permitan superar los desafíos que hoy enfrentamos", agregó.

"Ha sido una valiosa instancia que me permitió conocer en mayor profundidad sus planteamientos y, desde mi experiencia, compartir la visión y las prioridades que considero fundamentales para avanzar en la construcción del país que los chilenos necesitan y merecen", cerró.

Lee el comunicado acá:

Cabe mencionar que no se ha oficializado un apoyo de Frei a Kast en segunda vuelta. Sin embargo, en agosto pasado, ya manifestó su opinión sobre Jeannette Jara tras el respaldo de su partido, la Democracia Cristiana (DC).

"Tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales", criticó durante un seminario de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile.

"Este es un camino que no comparto en absoluto y no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, al que he participado toda mi vida, casi 70 años de militancia", dijo en esa oportunidad.