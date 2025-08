Eduardo Frei se desmarcó del apoyo de la DC a Jeannette Jara: “Traiciona los principios que lo formaron” - Chilevisión

El exmandatario criticó el respaldo de la Democracia Cristiana y descartó la opción de renunciar a su histórica militancia. "No voy a abandonar estos ideales fundacionales", afirmó.

Este miércoles, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se desmarcó del respaldo que entregó su partido, la Democracia Cristiana (DC), a la candidatura de Jeannette Jara.

Durante su participación en un seminario de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, el exmandatario afirmó que "con profunda consternación veo lo que ha pasado en mi partido".

"Tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano solo con fines electorales", criticó.

En ese sentido, Frei recalcó que "este es un camino que no comparto en absoluto y no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, al que he participado toda mi vida, casi 70 años de militancia".

"No voy a abandonar estos ideales fundacionales, porque somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos unos años atrás y volviendo a la senda de los acuerdos, del compromiso y de la prosperidad", cerró.