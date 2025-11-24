Jara en picada contra Kast por no querer participar en debates: “La pregunta es: ¿Por qué lo hace?” - Chilevisión

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, emplazó en duros términos a su contrincante en la segunda vuelta de las Elecciones 2025, José Antonio Kast, a quien acusó de restarse de debates que estaban siendo organizados por medios de comunicación, especialmente por canales de televisión. A través de redes sociales, la carta de Unidad por Chile subió un video en el que ironiza sobre la situación y reitera sus críticas contra el abanderado republicano: "Kast se esconde. La pregunta es: ¿Por qué lo hace?".