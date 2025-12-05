“Pensaba en mis hijos”: El crudo relato de Icha Sobarzo tras sufrir accidente de tránsito - Chilevisión

La ganadora de Rojo se mantiene hospitalizada tras ser impactada por un vehículo que no respetó una luz roja. "Me cuestioné todo, el qué pasaría si no estuviera viva", confesó la bailarina.

María Isabel "Icha" Sobarzo se mantiene en la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI), tras sufrir un violento accidente de tránsito mientras conducía su automovil el pasado sábado en Puente Alto.

La bailarina y exparticipante de Rojo fue impactada por un vehículo que se pasó una luz roja, quedando con graves heridas: Dos costillas y dos vértebras dañadas, además de una herida en el hígado.

Habla Icha Sobarzo tras accidente de tránsito

"Me cuestioné todo, el qué pasaría si no estuviera viva. Esto pasó a ocho minutos en auto de mi casa, hice algo súper cotidiano", señaló Sobarzo desde la clínica en entrevista con LUN.

La ganadora de Rojo recordó el momento del choque mientras se movilizaba en su camioneta. "Yo sentí el impacto firme, se reventaron los airbags delanteros y los laterales derechos", señaló.

"No perdí la consciencia y mi camioneta se movió fuerte hacia un lado. Lo único que veía era polvo dentro del auto, y comencé a hablarme: 'No te duermas, Icha', y pensaba en mis hijos", agregó.

La coreógrafa solo pensaba en sus pequeños hijos de 3 y 10 años tras sufrir el accidente: "Los nombraba todo el rato: Laura, Lucas. Me di cuenta de que podía mover mis brazos, bajé el vidrio y saqué la mano para decir 'por favor, ayúdenme'".

"Comenzaron a pasar autos por el lado mío que no paraban, miraban hasta que llegaron unas personas que se bajaron del suyo, una chica y un caballero, que me hablaban para mantenerme despierta", añadió.

En esa línea, Sobarzo sostuvo que "en el shock del impacto yo decía que me dolía mucho mi costado derecho y miraba hacia atrás la silla de mi hija, que gracias a Dios no iba. Lloraba porque pensaba que si mi hija hubiera ido en su silla, hubiera muerto".

La bailarina comentó que, si bien los primeros días sentía "un dolor insoportable" y otros malestares, siente que ha ido "evolucionando" y ahora está a la espera de su alta médica.

Sin embargo, aclaró que deberá estar al menos un mes alejada de la danza. "Voy a tener que andar con cuidado. Tenía una fiesta de Navidad con una productora, y hubo que modificar cosas", dijo, sumando otras actividades de su academia.

"Estoy muy agradecida con las muestras de cariño. Me han venido a ver mis amigos, cercanos, la Carola Soto, me han escrito chicos de Rojo, eso igual me ha ayudado. Este miércoles vinieron mis hijos y me dieron un shot de energía, los extrañaba", señaló.