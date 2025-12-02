Icha Sobarzo sufrió violento accidente de tránsito: Terminó con fracturas y un órgano dañado - Chilevisión

El pasado sábado, la exbailarina de Rojo fue impactada por un vehículo que no respetó la luz roja. "Gracias a Dios yo iba sola y estoy viva", comentó en redes sociales.

La bailarina María Isabel "Icha" Sobarzo sufrió un violento accidente de tránsito producto de un conductor que no respetó una luz roja.

Según informó Sobarzo, el hecho ocurrió el pasado sábado 29 de diciembre cuando ella iba manejando y otro vehículo la impactó por la parte lateral.

"Gracias a Dios yo iba sola y gracias a Dios estoy viva. Recibí todo el impacto en mi lado derecho del cuerpo, donde tengo costillas fracturadas y daño en el hígado y vértebras fracturadas", reportó en su cuenta de Instagram.

La recordada exparticipante de Rojo detalló que ahora debe seguir en reposo por el daño a su hígado, ya que es una "lesión de cuidado".

"Soy fuerte y tengo todo el apoyo de mi familia y amigos para recuperarme y salir pronto de este momento triste y difícil", agregó.

El descargo de Icha Sobarzo tras violento accidente

En una siguiente historia, la bailarina aprovechó de agradecer a Bomberos, que le aplicaron los primeros auxilios tras el choque.

"Acudieron rápido, me ayudaron y me acompañaron por horas hasta que llegó Carabineros y la ambulancia, que a todo esto se demoraron horas en llegar", expresó.

Finalmente, expresó: "Mis más grandes agradecimientos a los bomberos y a un bombero en particular, que no sé su nombre, pero que nunca soltó mi mano".