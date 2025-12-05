¿Quién es Fernando Carrillo? El famoso actor que defendió a Nicolás Maduro en Contigo en la Mañana - Chilevisión

El intérprete protagonizó exitosas telenovelas que fueron transmitidas en toda Latinoamérica. Hoy ha hecho noticia por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro y el chavismo en Venezuela en el matinal de Chilevisión.

Diversas repercusiones ha generado la aparición del actor venezolano Fernando Carrillo en Contigo en la Mañana, donde ha expuesto sus argumentos a favor del régimen de Nicolás Maduro, mismo que enfrenta una escalada de tensión con Estados Unidos.

El intérprete, conocido por tener una prolífica carrera en telenovelas, pasó de ser uno de los galanes de la televisión latinoamericana a convertirse en una controvertida figura por su apoyo al chavismo en Venezuela.

"Cuando ustedes dicen que Maduro está negociando salidas, se ve que no conocen al gran líder que tenemos en este país que está llamado a hacer una potencia mundial", fue parte de lo que dijo este jueves en el matinal de Chilevisión.

Quién es el controversial actor Fernando Carillo

Fernando Carrillo tiene 59 años y es un actor de televisión, cantante y modelo venezolano. Uno de sus últimos trabajos destacados fue en 1999 junto a Thalía en Rosalinda, la telenovela más exportada en la historia de Televisa, con 35 millones de espectadores.

Su primer papel protagónico tuvo lugar años antes en 1988 en la exitosa y recordada telenovela Abigaíl, al lado de Catherine Fulop, quien más tarde se convertiría en su esposa en la vida real.

En cuanto a su carrera musical, ha publicado los álbumes Desde aquí (1992) y Algún día (1998), además de componer e interpretar temas para telenovelas como Rosalinda y Siempre te amaré.

Carrillo se divorció de Fulop en 1994 y actualmente está casado con María Gabriela Rodríguez, con quien tiene dos hijos: Ángel Gabriel (nacido en 2008) y Milo (nacido en 2022).

El diálogo de Fernando Carrillo con Andrea Arístegui

"Yo jamás apoyaría a un dictador y al comunismo, para que lo sepan, jamás, esto es una gran democracia para que lo sepan y pueden venir", dijo el actor, en conversación con Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui.

Luego esta última tomó la palabra para hablar sobre la libertad de prensa en el país centroamericano. "Fernando, tú decías ‘ojalá estuvieran acá’, a mí me encantaría estar allá, pero no puedo ingresar a Venezuela porque no se permite", acusó.

"He estado dos veces en Venezuela y me estuvo siguiendo el servicio de inteligencia (SEBIN) en cada paso que daba. Los medios chilenos no podemos ingresar a reportear lo que está pasando en Caracas, porque hay prohibición de ingreso", añadió.

La periodista sostuvo que "hay periodistas que han sido sacados de la frontera, no los dejan ingresar. Los medios de comunicación internacionales no pueden reportear con libertad. Eso es parte de una dictadura".

Carillo contestó que "ustedes están hablando mentiras de mi país. Dictadura es lo que me han aplicado a mí como actor porque me han sacado de todos los proyectos porque yo hablo la verdad de mi país".

"Yo tengo grandes amigos en el gobierno, empezando por el presidente y la primera dama, y son gente noble, por eso cuando yo digo que satanizan a Nico y Cilita, ellos son una pareja de telenovela, son un amor, entonces los han satanizado y yo digo que es una injusticia", afirmó.