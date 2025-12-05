Debate Anatel: Así quedó el sorteo y formato para el último cruce entre Jara y Kast - Chilevisión

El próximo martes 9 de diciembre, José Antonio Kast y Jeannette Jara se verán las caras en el último Debate Anatel antes de las Elecciones 2025. Este viernes se llevó a cabo el sorteo que definió el orden en la instancia. El candidato de Cambio por Chile comenzará con su respuesta en el primer segmento temático y tendrá el primer minuto de cierre. La abanderada de Unidad por Chile, en cambio, iniciará la etapa de preguntas cruzadas y será la encargada de finalizar el debate con su minuto de cierre.