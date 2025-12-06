 Metro y buses Red anuncian extensión en sus horarios por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA - Chilevisión
06/12/2025 10:06

Metro y buses Red anuncian extensión en sus horarios por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA

Este domingo 7 de diciembre se desarrollarán dos conciertos en paralelo, por lo que el transporte público implementará medidas de refuerzo y extensión horaria para facilitar el retorno de los asistentes a sus hogares.

Publicado por CHV Noticias

Metro de Santiago y Red de Movilidad anunciaron que este domingo 7 de diciembre extenderán sus horarios de funcionamiento debido a los conciertos de Los Jaivas y Anuel AA.

La icónica banda chilena regresa tras 22 años al Estadio Nacional, mientras que el cantante puertorriqueño se presentará en el Estadio Santa Laura

Metro extenderá su horario por conciertos de Los Jaivas y Anuel AA

Metro de Santiago informó que algunas estaciones de las Líneas 3 y 6 se mantendrán operativas hasta las 00:30 de este domingo.

  • Estación de ingreso por Línea 3: Plaza Chacabuco
  • Estaciones de salida por Línea 3: Plaza Egaña, Ñuñoa, Irarrázaval, U. de Chile, Hospitales, Plaza Chacabuco, Conchalí y Plaza Quilicura. 
  • Estaciones de ingreso por Línea 6: Estadio Nacional, Ñuble y Ñuñoa.
  • Estaciones de salida por Línea 6: Los Leones, Inés de Suárez, Ñuñoa, Estadio Nacional, Ñuble, Franklin, Cerrillos. 
  • Estación de combinación: Ñuñoa. 

Buses de apoyo de Red Movilidad

Al igual que Metro, Red Movilidad extenderá sus servicios a partir de las 23:00 horas del domingo.

Buses de apoyo Estadio Nacional:

  • Recorrido 103: Destino Peñalolén.
  • Recorrido 104: La Florida y Puente Alto. 
  • Recorrido 506: Peñalolén y Maipú.
  • Recorrido 516: Destino Alameda y Pudahuel.
  • Recorrido 201 desde Metro Franklin: Destino San Bernardo.
  • Recorrido 301 desde Metro Franklin: Destino centro de San Bernardo.

Buses de apoyo Estadio Santa Laura:

  • Recorrido 230: Destino Santiago Centro.
  • Recorrido B27: Destino Metro Salvador. 

