 “Es anacrónico”: La advertencia del Rumpy ante escenario político tras segunda vuelta presidencial - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | "Está acostumbrado": Peregrino llegó con su mascota en los hombros a Lo Vásquez Tragedia en Buin: Niña de 11 años murió ahogada tras caer a la piscina de su vivienda Decretan prisión preventiva para chofer de microbús que atropelló y mató a joven en Valparaíso Víctima tiene alzhéimer: Revelan nuevos registros de violento actuar de delincuentes en encerrona El cruel modus operandi de la mafia china: Secuestraban y apuñalaban compatriotas si no les pagaban
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/12/2025 11:30

“Es anacrónico”: La advertencia del Rumpy ante escenario político tras segunda vuelta presidencial

El icónico conductor radial reveló sin tapujos su visión ante una posible victoria de Kast en la segunda vuelta presidencial.

Publicado por CHV Noticias

En una reciente entrevista, Roberto Atiagoitia, más conocido como el Rumpy, abordó diferentes pasajes de su vida y entregó su visión ante el panorama electoral del país.

El icónico locutor radial cumplió 30 años realizando "El chacotero sentimental", programa con el que ha visto cómo ha evolucionado la sociedad chilena mediante las historias de sus auditores. 

Es por este hito que The Clinic entrevistó a Atiagoitia, donde se le consultó sobre su percepción ante una posible victoria de José Antonio Kast en segunda vuelta. 

El Rumpy y su balance ante un posible gobierno de José Antonio Kast

Tras un repaso exhaustivo sobre su vida, el Rumpy también se dio el tiempo de responder sobre la inclinación mundial hacia la ultraderecha y la posibilidad de tener un gobernante conservador como Kast. 

Frente a esto, el cineasta dejó en claro su postura y adelantó el escenario que imagina para Chile. "A mí lo que me pasa de lo que veo con la segura llegada de Kast, es que se va a poner todo violento. Está empoderando al Estado a que sea violento. Sus propuestas son militarizar, darle carta blanca a las policías para reprimir, no van a ser juzgados, vamos a indultar", declaró. 

Además, añadió que "eso es violencia. Digan lo que quieran. Pero yo creo que más que el retroceso antiguo, moral, la cosa se va a poner violenta desde el Estado".

En la misma línea y sobre una posible imagen del "chacotero" como un nuevo bastión de resistencia, explicó que no sería algo novedoso, puesto que ya "ha sido un bastión de resistencia a la post Concertación. Ha sido un bastión, porque es un lugar independiente, habitado por mucha gente muy diversa". 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Lo último

Lo más visto

Tras la fama: El antes y después de Lis Padilla, tiktoker que se viralizó con trend "son de amores"

Las imágenes del antes y después de Lis Padilla, la tiktoker que se hizo viral con el trend “Son Amores”, generaron intenso debate en redes, donde usuarios divididos comentaron su evidente cambio físico.

06/12/2025

“Te vamos a matar”: Begoña Basauri denunció grave caso de estafa y amenazas

La actriz recibió mensajes como "esto no es una broma, van sicarios camino a tu casa", lo que constituye un nuevo método de fraude telefónico.

06/12/2025

Karen Paola sufrió insólito hurto y estalló en redes: “Tenía mi vibra...”

La cantante relató en Instagram el hurto que vivió mientras cargaba su auto en una estación eléctrica, donde una persona le robó su termo de agua.

06/12/2025

“Es súper radical”: Maite Orsini reapareció en público con impactante cambio de look

La diputada fue grabada mientras compartía con algunas personas y recibía una caja con productos.

05/12/2025