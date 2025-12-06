“Es anacrónico”: La advertencia del Rumpy ante escenario político tras segunda vuelta presidencial - Chilevisión

El icónico conductor radial reveló sin tapujos su visión ante una posible victoria de Kast en la segunda vuelta presidencial.

En una reciente entrevista, Roberto Atiagoitia, más conocido como el Rumpy, abordó diferentes pasajes de su vida y entregó su visión ante el panorama electoral del país.

El icónico locutor radial cumplió 30 años realizando "El chacotero sentimental", programa con el que ha visto cómo ha evolucionado la sociedad chilena mediante las historias de sus auditores.

Es por este hito que The Clinic entrevistó a Atiagoitia, donde se le consultó sobre su percepción ante una posible victoria de José Antonio Kast en segunda vuelta.

El Rumpy y su balance ante un posible gobierno de José Antonio Kast

Tras un repaso exhaustivo sobre su vida, el Rumpy también se dio el tiempo de responder sobre la inclinación mundial hacia la ultraderecha y la posibilidad de tener un gobernante conservador como Kast.

Frente a esto, el cineasta dejó en claro su postura y adelantó el escenario que imagina para Chile. "A mí lo que me pasa de lo que veo con la segura llegada de Kast, es que se va a poner todo violento. Está empoderando al Estado a que sea violento. Sus propuestas son militarizar, darle carta blanca a las policías para reprimir, no van a ser juzgados, vamos a indultar", declaró.

Además, añadió que "eso es violencia. Digan lo que quieran. Pero yo creo que más que el retroceso antiguo, moral, la cosa se va a poner violenta desde el Estado".

En la misma línea y sobre una posible imagen del "chacotero" como un nuevo bastión de resistencia, explicó que no sería algo novedoso, puesto que ya "ha sido un bastión de resistencia a la post Concertación. Ha sido un bastión, porque es un lugar independiente, habitado por mucha gente muy diversa".