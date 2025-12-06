Subsidio de Arriendo: Revisa los requisitos clave para postular al beneficio estatal - Chilevisión

Los beneficiarios acceden a un aporte total de 170 UF, entregado en cuotas mensuales de hasta 4,2 UF. Este apoyo puede utilizarse de forma continua o por periodos separados, dentro de un plazo máximo de ocho años.
El subsidio de arriendo es un beneficio estatal destinado a apoyar a familias vulnerables, cubriendo parte del valor mensual que deben pagar por una vivienda arrendada.
Este aporte, de carácter temporal, contempla un total de 170 UF, distribuidas en cuotas mensuales cuyo monto varía según la región o comuna donde se encuentre el inmueble, de acuerdo con la información entregada por la Ventanilla Única Social.
Todos quienes quieran acceder al subsidio tienen que cumplir con una serie de requisitos. Estos son:
Las familias beneficiadas del DS. 52 accederán a un subsidio total de 170 UF ($6.600.000 millones aproximadamente), el cual se entrega mensualmente con un máximo de 4,2 UF (casi $154 mil) por mes.
Tal como se mencionó antes, este apoyo puede utilizarse de forma continua o dividida, dentro de un periodo máximo de 8 años.
Es importante mencionar que el valor máximo del arriendo permitido es de 11 UF ($430 mil). No obstante, tanto este monto como el subsidio mensual entregado por el Estado pueden variar dependiendo de la comuna y su ubicación geográfica.