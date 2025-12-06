Subsidio de Arriendo: Revisa los requisitos clave para postular al beneficio estatal - Chilevisión

Los beneficiarios acceden a un aporte total de 170 UF, entregado en cuotas mensuales de hasta 4,2 UF. Este apoyo puede utilizarse de forma continua o por periodos separados, dentro de un plazo máximo de ocho años.

El subsidio de arriendo es un beneficio estatal destinado a apoyar a familias vulnerables, cubriendo parte del valor mensual que deben pagar por una vivienda arrendada.

Este aporte, de carácter temporal, contempla un total de 170 UF, distribuidas en cuotas mensuales cuyo monto varía según la región o comuna donde se encuentre el inmueble, de acuerdo con la información entregada por la Ventanilla Única Social.

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo

Todos quienes quieran acceder al subsidio tienen que cumplir con una serie de requisitos. Estos son:

Tener 18 años cumplidos.

cumplidos. Tener cédula de identidad vigente. Si el postulante es extranjero, debe presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.

Si el postulante es extranjero, debe presentar cédula de identidad para extranjeros vigente. Postular con núcleo familiar , es decir, con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Si las personas tiene 60 años o más al momento de postular pueden omitir esto.

, es decir, con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Si las personas tiene 60 años o más al momento de postular pueden omitir esto. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%.

y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%. Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (poco más de $142 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe tener un mínimo de un mes de antigüedad al momento de postular. Este ahorro tiene que estar depositado como fecha tope el mes anterior a la postulación.

en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe tener un mínimo de un mes de antigüedad al momento de postular. Este ahorro tiene que estar depositado como fecha tope el mes anterior a la postulación. Contar con un ingreso familiar entre 7 UF (casi $250 mil) y 25 UF (casi $890 mil) . Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($284 mil).

. Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en



De cuánto es el monto del subsidio