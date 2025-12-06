 Subsidio de Arriendo: Revisa los requisitos clave para postular al beneficio estatal - Chilevisión
Minuto a minuto
Ejército informa muerte de conscripto al interior de regimiento en Talca Pesar por muerte de Martín Vallejos: Hace un año sus padres caminaron de Valdivia a La Moneda Megatoma de San Antonio: Corte de Valparaíso acoge plan de ejeccución y da por iniciado el desalojo VIDEO | "Está acostumbrado": Peregrino llegó con su mascota en los hombros a Lo Vásquez Tragedia en Buin: Niña de 11 años murió ahogada tras caer a la piscina de su vivienda
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/12/2025 12:27

Subsidio de Arriendo: Revisa los requisitos clave para postular al beneficio estatal

Los beneficiarios acceden a un aporte total de 170 UF, entregado en cuotas mensuales de hasta 4,2 UF. Este apoyo puede utilizarse de forma continua o por periodos separados, dentro de un plazo máximo de ocho años.

Publicado por CHV Noticias

El subsidio de arriendo es un beneficio estatal destinado a apoyar a familias vulnerables, cubriendo parte del valor mensual que deben pagar por una vivienda arrendada.

Este aporte, de carácter temporal, contempla un total de 170 UF, distribuidas en cuotas mensuales cuyo monto varía según la región o comuna donde se encuentre el inmueble, de acuerdo con la información entregada por la Ventanilla Única Social.

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo

Todos quienes quieran acceder al subsidio tienen que cumplir con una serie de requisitos. Estos son:

  • Tener 18 años cumplidos.
  • Tener cédula de identidad vigente. Si el postulante es extranjero, debe presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.
  • Postular con núcleo familiar, es decir, con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Si las personas tiene 60 años o más al momento de postular pueden omitir esto.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%.
  • Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (poco más de $142 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe tener un mínimo de un mes de antigüedad al momento de postular. Este ahorro tiene que estar depositado como fecha tope el mes anterior a la postulación.
  • Contar con un ingreso familiar entre 7 UF (casi $250 mil) y 25 UF (casi $890 mil). Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($284 mil).

    De cuánto es el monto del subsidio 

    Las familias beneficiadas del DS. 52 accederán a un subsidio total de 170 UF ($6.600.000 millones aproximadamente), el cual se entrega mensualmente con un máximo de 4,2 UF (casi $154 mil) por mes.

    Tal como se mencionó antes, este apoyo puede utilizarse de forma continua o dividida, dentro de un periodo máximo de 8 años.

    Es importante mencionar que el valor máximo del arriendo permitido es de 11 UF ($430 mil). No obstante, tanto este monto como el subsidio mensual entregado por el Estado pueden variar dependiendo de la comuna y su ubicación geográfica.

    Publicidad

    Destacamos

    Noticias

    Subsidio de Arriendo: Revisa los requisitos clave para postular al beneficio estatal

    Lo último

    Lo más visto

    Pesar por muerte de Martín Vallejos: Hace un año sus padres caminaron de Valdivia a La Moneda

    Martín padecía neuroblastoma, un cáncer que requería un tratamiento urgente y costoso que solo se realizaba en Europa. Su historia se conoció luego de que su madre emprendiera una caminata para recaudar fondos.

    06/12/2025

    “Es anacrónico”: La advertencia del Rumpy ante escenario político tras segunda vuelta presidencial

    El icónico conductor radial reveló sin tapujos su visión ante una posible victoria de Kast en la segunda vuelta presidencial.

    06/12/2025

    “Te vamos a matar”: Begoña Basauri denunció grave caso de estafa y amenazas

    La actriz recibió mensajes como "esto no es una broma, van sicarios camino a tu casa", lo que constituye un nuevo método de fraude telefónico.

    06/12/2025

    Karen Paola sufrió insólito hurto y estalló en redes: “Tenía mi vibra...”

    La cantante relató en Instagram el hurto que vivió mientras cargaba su auto en una estación eléctrica, donde una persona le robó su termo de agua.

    06/12/2025