Esta semana se cierran las postulaciones: Hasta esta fecha puedes acceder al Subsidio del Arriendo - Chilevisión

Conoce más detalles sobre este beneficio, sus requisitos, monto mensual y cómo hacer el trámite.

Si aún no postulas al Subsidio de Arriendo que entrega el Ministerio de Vivienda, es momento de hacerlo, pues restan apenas pocos días para que se acabe el plazo.

Este importante aporte estatal busca que, todos los meses, se reduzca el costo del arriendo a familias que cumplan con una serie de requisitos.

La etapa de postulación terminará el próximo viernes 14 de noviembre.

Quedan pocas horas: Así puedes postular al Subsidio de Arriendo

Si te interesa acceder al Subsidio de Arriendo, debes ingresar al sitio web al arriendoenlinea.minvu.cl. Allí, debes ingresar con tu RUT y ClaveÚnica y avanzar con el siguiente paso a paso:

Completar el formulario.

Adjuntar documentos solicitados como cotizaciones y certificación de ahorro.

De cuánto es el Subsidio de Arriendo

Las familias que sean beneficiarias del DS.52 accederán a un subsidio de 170 UF (cerca de $6,6 millones de pesos), del cual se entregan mensualmente cerca de 4,2 UF (casi $154 mil).

Cabe recordar que el aporte puede ser utilizado de forma continua o dividida, dentro de un periodo de máximo 8 años.

De todas formas, es importante saber que el valor máximo del arriendo permitido es de 11 UF ($430 UF), aunque tanto este como el monto del subsidio pueden variar según la comuna o ubicación.

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo

Para realizar tu postulación al Subsidio de Arriendo a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, necesitas cumplir con los siguientes requisitos: