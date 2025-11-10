 Esta semana se cierran las postulaciones: Hasta esta fecha puedes acceder al Subsidio del Arriendo - Chilevisión
10/11/2025 11:16

Esta semana se cierran las postulaciones: Hasta esta fecha puedes acceder al Subsidio del Arriendo

Conoce más detalles sobre este beneficio, sus requisitos, monto mensual y cómo hacer el trámite.

Publicado por CHV Noticias

Si aún no postulas al Subsidio de Arriendo que entrega el Ministerio de Vivienda, es momento de hacerlo, pues restan apenas pocos días para que se acabe el plazo.

Este importante aporte estatal busca que, todos los meses, se reduzca el costo del arriendo a familias que cumplan con una serie de requisitos.

La etapa de postulación terminará el próximo viernes 14 de noviembre.

Quedan pocas horas: Así puedes postular al Subsidio de Arriendo

Si te interesa acceder al Subsidio de Arriendo, debes ingresar al sitio web al arriendoenlinea.minvu.cl. Allí, debes ingresar con tu RUT y ClaveÚnica y avanzar con el siguiente paso a paso:

  • Completar el formulario.
  • Adjuntar documentos solicitados como cotizaciones y certificación de ahorro.

De cuánto es el Subsidio de Arriendo

Las familias que sean beneficiarias del DS.52 accederán a un subsidio de 170 UF (cerca de $6,6 millones de pesos), del cual se entregan mensualmente cerca de 4,2 UF (casi $154 mil).

Cabe recordar que el aporte puede ser utilizado de forma continua o dividida, dentro de un periodo de máximo 8 años. 

De todas formas, es importante saber que el valor máximo del arriendo permitido es de 11 UF ($430 UF), aunque tanto este como el monto del subsidio pueden variar según la comuna o ubicación.

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo

Para realizar tu postulación al Subsidio de Arriendo a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, necesitas cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener 18 años cumplidos. 
  • Tener cédula de identidad vigente. Si el postulante es extranjero, debe presentar cédula de identidad de extranjeros vigente.
  • Postular con núcleo familiar, es decir, con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Si el interesado tiene 60 años o más, pueden omitir este requisito.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%.
  • Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (poco más de $142 mil pesos) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe tener un mínimo de un mes de antigüedad al momento de postular. Este ahorro tiene que estar depositado como fecha tope el mes anterior a la postulación.
  • Contar con un ingreso familiar entre 7 UF (casi $250 mil) y 25 UF (casi $890 mil). Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($284 mil pesos).
