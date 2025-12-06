 Participante de Fiebre de Baile sufrió lesión en ensayo de aquadance: “El desafío es...” - Chilevisión
06/12/2025 11:54

Participante de Fiebre de Baile sufrió lesión en ensayo de aquadance: “El desafío es...”

Juanfra Matamala, el bailarín que acompaña a Princesa Alba, reveló que sufrió una lesión cervical leve y una hipertenxión de hombro en medio de un ensayo de aquadance.

Publicado por CHV Noticias

Fiebre de Baile enfrentó un nuevo contratiempo luego de que Juanfra Matamala, bailarín que acompaña a Princesa Alba, presentara una inesperada complicación de salud.

El creador de contenido se suma así a la lista de participantes que han debido lidiar con dificultades personales durante el programa, como Daniela Castro, quien incluso se vio obligada a abandonar la competencia.

"Tuvimos un pequeño accidente en el ensayo"

A través de sus redes sociales, Juanfra Matamala reveló que sufrió una lesión cervical, indicando que "con Princesa Alba tuvimos un pequeño accidente en el ensayo de aquadance y el resultado fue una lesión cervical, gracias a Dios es leve, y una hiperextensión de hombro”.

“El cuerpo está cansado y el desafío es cada día más grande, pero aquí es cuando solo queda poner cabeza y sobre todo corazón”, continuó el bailarín.

Juanfra finalizó señalando que "el canal se portó increíble, es muy lindo sentirse cuidado en tu lugar laboral”.

Mira las historias a continuación:

