Participante de Fiebre de Baile sufrió lesión en ensayo de aquadance: “El desafío es...” - Chilevisión

Juanfra Matamala, el bailarín que acompaña a Princesa Alba, reveló que sufrió una lesión cervical leve y una hipertenxión de hombro en medio de un ensayo de aquadance.
Fiebre de Baile enfrentó un nuevo contratiempo luego de que Juanfra Matamala, bailarín que acompaña a Princesa Alba, presentara una inesperada complicación de salud.
El creador de contenido se suma así a la lista de participantes que han debido lidiar con dificultades personales durante el programa, como Daniela Castro, quien incluso se vio obligada a abandonar la competencia.
“El cuerpo está cansado y el desafío es cada día más grande, pero aquí es cuando solo queda poner cabeza y sobre todo corazón”, continuó el bailarín.
Juanfra finalizó señalando que "el canal se portó increíble, es muy lindo sentirse cuidado en tu lugar laboral”.