“No quiero que termine”: La emotiva confesión de Dani Castro tras su salida de Fiebre de Baile - Chilevisión

Tras atravesar un complejo momento de salud, Dani Castro se refirió a su salida de Fiebre de Baile en su cuenta de Instagram, donde entregó un emotivo discurso.

Este jueves, Dani Castro se pronunció tras su salida de Fiebre de Baile por problemas de salud que no le permitirán volver al programa durante esta temporada y dedicó un emotivo mensaje tanto al equipo, como al público.

Castro había revelado hace dos días que había sufrido una descompensación por la que le diagnosticaron anemia, lo que permitió detectar una pérdida gestacional.

La emotiva despedida de Dani Castro

"Quiero bailar", escribió Dani Castro en sus historias de Instagram, luego de que Diana Bolocco comunicara su salida del programa en el último capítulo de Fiebre de Baile.

En esa misma línea, se sinceró: "No quiero que termine. Si bien bailé todo el programa en un estado de salud heavy, sin saberlo, ahora que lo sé no tengo otra opción que parar".

Castro acompañó las publicaciones con dos fotografías donde aparece abrazada junto a su coreógrafa, Rocío Leyton, Chalota (su mascota) y su bailarín, Diego Ignacio: "Los voy a extrañar. Agradecida de todos en Fiebre de Baile", cerró.

Revisa las publicaciones de Instagram: