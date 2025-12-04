 Impacto en Fiebre de Baile: Dani Castro abandona el programa por delicado motivo - Chilevisión
04/12/2025 08:05

Impacto en Fiebre de Baile: Dani Castro abandona el programa tras revelar delicado estado de salud

En el último capítulo del programa, Diana Bolocco sorprendió al comunicar la decisión de la influencer. "No puede seguir por temas de salud", afirmó.

Publicado por CHV Noticias

La última noche de eliminación en Fiebre de Baile tuvo un inesperado giro. Daniela Castro, quien se mantenía alejada de la pista, decidió retirarse de la competencia para atender su estado de salud.

Antes de revelar quién sería el eliminado del capítulo, Diana Bolocco sorprendió al dar a conocer la decisión de Castro.

"Hoy recibimos una noticia triste para nosotros, porque tiene que ver con el estado de salud de Dani Castro. Ella nos informó de manera formal que va a tener que dar un paso al costado", comunicó la animadora del estelar.

Además, indicó que "no puede seguir por temas de salud. Nosotros sabíamos lo que le estaba pasando, pero sabíamos que esto le impediría regresar en un punto de la competencia".

"Dani, desde acá te mandamos un abrazo gigante. Sabemos que estás pasando por un momento delicado, pero también sabemos que vas a salir adelante. Mucha fuerza, tú tienes fuerza, recupérate muy pronto", agregó Diana.

Por lo anterior, la producción decidió que no habrá eliminado esta semana. De esta manera, Carlyn Romero, que obtuvo el puntaje más bajo de la noche, se salvó de abandonar el programa.

El delicado estado de salud que enfrenta Daniela Castro

Durante la jornada del martes, Daniela Castro estremeció a sus seguidores al contar que sufrió una pérdida gestionacional sin ella saberlo, siendo esa la razón que la mantuvo complicada de salud y alejada de Fiebre de Baile.

"Entre exámenes y exámenes vimos mi útero súper activo, vascularizado a full y con más exámenes supimos la razón: Tuve una pérdida sin saberlo y quedó un mini yo ahí", señaló a través de Instagram.

"Como no se botó naturalmente, mis hormonas siguieron subiendo como lo haría el de una mujer embarazada, pero ya no había embarazo, solo había un mini yo que no vivió", explicó.

Actualmente, la influencer solo tiene que esperar que la progesterona haga su trabajo, puesto que hacer un raspado podría comprometer su útero.

"En la vida todo es una enseñanza y un aprendizaje. No sé cómo logré hacer todo lo que hice así, ahora entiendo mi agotamiento, mi frustración, mi hipersensibilidad y me sorprende que aun así no me rendí", expresó.

