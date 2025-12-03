Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de Santiago el jueves 4 de diciembre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Huechuraba, Vitacura, Lo Barnechea, Independencia, Las Condes, Providencia, La Reina, Ñuñoa, Santiago y Maipú.
ENEL, empresa responsable de la distribución de electricidad en la zona central del país, anunció que este jueves 4 de diciembre habrá cortes de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana.
Las interrupciones se enmarcan en los trabajos programados por la compañía con el fin de mejorar la calidad del servicio entregado.
Advierten que habrá 10 comunas de Santiago con cortes de luz el jueves 4 de diciembre
- Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Lo Barnechea: Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas.
- Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.
- Providencia: Desde las 10:00 hasta las 14:30 horas.
- La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Santiago: Desde las 13:30 hasta las 16:30 horas.
- Maipú: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.