Enel anuncia cortes de luz en 10 comunas de Santiago el jueves 4 de diciembre - Chilevisión

ENEL, empresa responsable de la distribución de electricidad en la zona central del país, anunció que este jueves 4 de diciembre habrá cortes de luz en 10 comunas de la Región Metropolitana.

Las comunas afectadas serán Huechuraba, Vitacura, Lo Barnechea, Independencia, Las Condes, Providencia, La Reina, Ñuñoa, Santiago y Maipú.

Las interrupciones se enmarcan en los trabajos programados por la compañía con el fin de mejorar la calidad del servicio entregado.

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Vitacura: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 09:30 hasta las 14:00 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 14:30 horas.

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Ñuñoa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Santiago: Desde las 13:30 hasta las 16:30 horas.