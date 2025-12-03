 Cinco bonos para mujeres en diciembre: Consulta si te corresponden, fechas y montos - Chilevisión
03/12/2025 18:42

Cinco bonos para mujeres en diciembre: Consulta si te corresponden, fechas y montos

Durante el último mes de año, aún hay aportes que las beneficiarias pueden recibir.

Publicado por CHV Noticias

Diciembre ya llegó y con eso comenzó el proceso de pago de varios beneficios que cada año entrega el Estado de Chile a las mujeres de nuestro país.

Son al menos cinco los aportes económicos que por estas fechas reciben las beneficiarias: Bono al Trabajo de la Mujer, Asignación Maternal, Subsidio Maternal, Bono por Hijo y Bono de Protección.

Cada uno es diferente del resto, pues varían fechas de pago, trámites para recibirlos y montos destinados. A continuación, revisa los cinco bonos que pueden recibir mujeres en diciembre.

Bonos y beneficios para las mujeres en diciembre 2025

  • Bono al Trabajo de la Mujer

Este aporte estatal se entrega de forma mensual o anual a mujeres trabajadoras que pertenezcan a los tramos más vulnerables del Registro Social de Hogares.

Está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren trabajando de manera dependiente o independiente y que no trabajen en el Estado.

Para las postulaciones del pago anual, serán beneficiadas las mujeres cuyos ingresos brutos no superen los $7.948.180 anuales.

El monto varía de acuerdo a la modalidad de pago y renta percibida. Si tus ingresos son menores a $3.390.139, puedes acceder hasta a $678.028 de manera anual. 

  • Asignación Maternal

Las mujeres trabajadoras que estén embarazadas pueden acceder durante todo el año a un beneficio económico conocido como Asignación Maternal.

Se trata de un subsidio destinado a trabajadoras embarazadas dependientes o independientes afiliadas a un régimen de previsión y en goce de subsidio de cualquier naturaleza.

  • Subsidio Maternal

El Subsidio Maternal (Subsidio Familiar que se entrega a partir del quinto mes) está garantizado a gestantes que pertenezcan al 60% de familias de menores recursos del país de acuerdo al Registro Social de Hogaresa contar del 5.º mes de gestación.

  • Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que entrega el Estado a las mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos vivos, incluso aquellos que fueron adoptados, con el fin de poder incrementar el monto de sus pensiones.

Se paga de forma mensual y los montos varían según la fecha de nacimiento de las cargas. Si tuviste hijos antes del 1 de julio de 2009, recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.

En cambio, para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes en que hayan nacido.

  • Bono de Protección

El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un importante beneficio estatal que está dirigido a mujeres que cumplan una serie de requisitos.

 Se entrega por 24 meses y, conforme avanza, los montos van variando. Al margen de ello, hubo aumentos en cada uno de los grupos de meses que se entrega, con la salvedad del tramo 19 a 24 meses. Acá el detalle:

  • Los primeros 6 meses, al bono asciende $23.694 
  • Desde el mes 7 al mes 12: $18.033
  • Desde el mes 13 al mes 18: $12.398

  • Desde el mes 19 al 24: $21.243 

