Mujeres pueden acceder a 4 bonos en lo que queda de octubre: Consulta requisitos, montos y fechas - Chilevisión

22/10/2025 11:30

Mujeres pueden acceder a 4 bonos en lo que queda de octubre: Consulta requisitos, montos y fechas

Se trata de cuatro aportes que van directamente al bolsillo de beneficiarias mujeres, madres y trabajadoras. Revisa acá cómo son los pagos, fechas y montos.

Publicado por CHV Noticias

Cada mes, el Estado de Chile se hace cargo de la entrega de beneficios, como bonos, subdisios y asignaciones. En esta ocasión, revisamos los destinados a mujeres, madres y trabajadoras.

Se trata en su mayoría de ayudas directas al bolsillo, con pagos anuales o mensuales, que incluyen los bonos al Trabajo de la Mujer, por Hijo, de Protección y la Asignación Maternal.

A continuación puedes revisar más detalles de cada uno, de cuántos son los montos, cómo acceder a ellos y fechas de pago.

  • Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer consta de un aporte monetario directo a mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% de familias de menores ingresos según el Registro Social de Hogares.

El requisito clave es ser trabajadora dependiente o independiente y permite acceder a un pago único anual o pagos mensuales más pequeños. En el caso de octubre, ese será el jueves 30.

  • Bono por Hijo

El Bono por Hijo, en cambio, incrementa el monto de la pensión de la mujer (mayor de 65 años o más) por cada uno de sus hijos vivos, incluso adoptados.

Tal como la pensión, este se paga mes a mes y el monto depende tanto de cuántos hijos haya tenido como de un cálculo de ingreso mínimo a la fecha de nacimiento.

  • Bono de Protección

El Bono de Protección, conocido como Dueña de Casa, es un beneficio estatal que se entrega por 24 meses a usuarias del Substima Chile Seguridades y Oportunidades.

El monto varía según avanzan los meses, pero en total, en dos años, supera los $450 mil pesos. 

  • Asignación Maternal

El cuarto y último beneficio es la Asignación Maternal, que permite a mujeres embarazadas acceder a un subsidio por todo el periodo de gestación.

Se trata de pagos mensuales que varían según el salario de la beneficiaria, entre otros requisitos importantes.

