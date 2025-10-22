Mujeres pueden acceder a 4 bonos en lo que queda de octubre: Consulta requisitos, montos y fechas - Chilevisión

Se trata de cuatro aportes que van directamente al bolsillo de beneficiarias mujeres, madres y trabajadoras. Revisa acá cómo son los pagos, fechas y montos.

Cada mes, el Estado de Chile se hace cargo de la entrega de beneficios, como bonos, subdisios y asignaciones. En esta ocasión, revisamos los destinados a mujeres, madres y trabajadoras.

Se trata en su mayoría de ayudas directas al bolsillo, con pagos anuales o mensuales, que incluyen los bonos al Trabajo de la Mujer, por Hijo, de Protección y la Asignación Maternal.

A continuación puedes revisar más detalles de cada uno, de cuántos son los montos, cómo acceder a ellos y fechas de pago.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer consta de un aporte monetario directo a mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% de familias de menores ingresos según el Registro Social de Hogares.

El requisito clave es ser trabajadora dependiente o independiente y permite acceder a un pago único anual o pagos mensuales más pequeños. En el caso de octubre, ese será el jueves 30.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo, en cambio, incrementa el monto de la pensión de la mujer (mayor de 65 años o más) por cada uno de sus hijos vivos, incluso adoptados.

Tal como la pensión, este se paga mes a mes y el monto depende tanto de cuántos hijos haya tenido como de un cálculo de ingreso mínimo a la fecha de nacimiento.

Bono de Protección

El Bono de Protección, conocido como Dueña de Casa, es un beneficio estatal que se entrega por 24 meses a usuarias del Substima Chile Seguridades y Oportunidades.

El monto varía según avanzan los meses, pero en total, en dos años, supera los $450 mil pesos.

Asignación Maternal

El cuarto y último beneficio es la Asignación Maternal, que permite a mujeres embarazadas acceder a un subsidio por todo el periodo de gestación.

Se trata de pagos mensuales que varían según el salario de la beneficiaria, entre otros requisitos importantes.

