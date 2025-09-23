Mujeres dueñas de casa pueden recibir bono de hasta $452 mil sin postular: Revisa con tu RUT si lo recibes - Chilevisión

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio económico que entrega el Estado de forma automática y durante 24 meses a quienes cumplan los requisitos establecidos.

El Bono de Protección, popularmente conocido como Bono Dueña de Casa, es un aporte monetario mensual que entrega el Estado a todas las familias y personas usuarias del Subsitema Chile Seguridades y Oportunidades.

Este bono se entrega en cuotas durante 24 meses, y no requiere de postulación, ya que se entrega de forma automática a quienes cumplan los requisitos establecidos.

De esta forma, las mujeres beneficiarias del Bono de Protección recibirán un aporte total de $452.000 dividido en la cantidad de meses ya mencionados.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Montos del Bono de Protección 2025

El Bono de Protección consiste en un pago durante 24 meses, y sus montos son diferenciados en el tiempo:

Los primeros 6 meses: $23.694.

$23.694. Desde el mes 7 al mes 12: $18.033.

$18.033. Desde el mes 13 al mes 18: $12.398.

$12.398. Desde el mes 19 al 24: $21.243.

Requisitos para acceder al Bono de Protección

Según lo establecido por el Estado, el Bono de Protección o Bono Dueña de Casa no requiere de postulación y se entrega de forma automática a las mujeres que:

Pertenezcan a algún programa del Subistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades.

Hayan firmado la carta de compromiso y plan de intervención a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Revisa acá con tu RUT si recibes el Bono de Protección

Para conocer si eres beneficiaria del Bono de Protección, puedes consultar con tu RUT en el sitio web de ChileAtiende.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirgido al sitio web donde podrás consultar si recibes el Bono de Protección.