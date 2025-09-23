Mujeres dueñas de casa pueden recibir bono de hasta $452 mil sin postular: Revisa con tu RUT si lo recibes - Chilevisión

El Bono de Protección, también conocido como Bono Dueña de Casa, es un beneficio económico que entrega el Estado de forma automática y durante 24 meses a quienes cumplan los requisitos establecidos.
De esta forma, las mujeres beneficiarias del Bono de Protección recibirán un aporte total de $452.000 dividido en la cantidad de meses ya mencionados.
El Bono de Protección consiste en un pago durante 24 meses, y sus montos son diferenciados en el tiempo:
Según lo establecido por el Estado, el Bono de Protección o Bono Dueña de Casa no requiere de postulación y se entrega de forma automática a las mujeres que:
Para conocer si eres beneficiaria del Bono de Protección, puedes consultar con tu RUT en el sitio web de ChileAtiende.
Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirgido al sitio web donde podrás consultar si recibes el Bono de Protección.