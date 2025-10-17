Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si puedes recibir hasta $678 mil - Chilevisión

Se trata de un beneficio estatal dirigido a las mujeres de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Acá te contamos todos los detalles.

El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio estatal dirigido a las mujeres y jefas de hogar que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables del país según el Registro Social de Hogares (RSH).

Se trata de un aporte monetario que entrega el Estado a mujeres de entre 25 y 59 años con el fin de mejorar sus ingresos y se puede dividir en pagos mensuales o recibirlo una vez al año.

¿Cuánto es el monto del Bono al Trabajo de la Mujer?

Al respecto, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) recomienda elegir el pago anual, dado que este no está sujeto a devoluciones y para ello se necesita percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180, correspondiente al año 2025.

En el caso de los pagos mensuales, se debe percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348 y los montos se calculan de la siguiente manera:

¿Cuáles son los requisitos?

Tener entre 25 y 59 años de edad con 11 meses.

Estar trabajando de manera dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables según el Registro Social de Hogares.

¿Cómo puedo revisar si obtengo el Bono al Trabajo de la Mujer?

Ingresa al sitio web oficial del Sence.

Haz click en la pestaña "Bono al Trabajo de la Mujer".

En el apartado "Para postular", haz click en el botón que aparece debajo.

También puedes hacer click en la siguiente imagen y serás redirigido automáticamente: