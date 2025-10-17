Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa con tu RUT si puedes recibir hasta $678 mil - Chilevisión

Se trata de un beneficio estatal dirigido a las mujeres de entre 25 y 59 años que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Acá te contamos todos los detalles.
El Bono al Trabajo de la Mujer es un beneficio estatal dirigido a las mujeres y jefas de hogar que pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables del país según el Registro Social de Hogares (RSH).
Se trata de un aporte monetario que entrega el Estado a mujeres de entre 25 y 59 años con el fin de mejorar sus ingresos y se puede dividir en pagos mensuales o recibirlo una vez al año.
Al respecto, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) recomienda elegir el pago anual, dado que este no está sujeto a devoluciones y para ello se necesita percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180, correspondiente al año 2025.
En el caso de los pagos mensuales, se debe percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348 y los montos se calculan de la siguiente manera: