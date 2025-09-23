Mujeres pueden obtener bono de hasta $44.157 en septiembre: Conoce los requisitos y cuándo pagan - Chilevisión

A fines de septiembre se efectuará el pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer, beneficio económico dirigido a trabajadoras del 40% más vulnerable del país. ¿Cuáles son los requisitos? Revisa todos los detalles acá.

Este septiembre continúa el pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), beneficio estatal que entrega un aporte económico de hasta $44.157 a trabajadoras del 40% más vulnerable del país.

El aporte puede pagarse de forma anual o mensual, dependiendo de la modalidad que elijan al postular.

Este año 2025, el pago anual comenzó el 28 de agosto, con montos que varían en función de la renta del año anterior y cumpliendo varios requisitos, como tener las cotizaciones previsionales y de salud al día.

Requisitos del Bono al Trabajo de la Mujer

Para postular y recibir el Bono al Trabajo de la Mujer, debes cumplir con los suiguientes requisitos:

Ser mujer, con edad entre 25 años y 59 años y 11 meses .

Trabajar, ya sea en forma dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% más vulnerable del país según el Registro Social de Hogares.

Tener las cotizaciones previsionales y de salud al día.

No desempeñarse en una institución del Estado, ni en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%.

No ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el periodo de renta procesado.

Además, si optas por la modalidad de pago anual del BTM, deberás tener ingresos brutos anuales menores a $7.948.180 en 2025. Si eliges pagos provisionales mensuales, tu renta bruta mensual debe estar por debajo de $662.348.

Montos del Bono al Trabajo de la Mujer y cuándo se paga

El monto tope anual del Bono al Trabajo de la Mujer que se puede recibir es de hasta $678.028, calculado proporcionalmente según los ingresos del año 2024.

El pago mensual (adelantos) tiene tramos según la renta mensual bruta y varía de la siguiente manera:

Si estás en el tramo más bajo (menor o igual a $294.377), podrías recibir hasta unos $44.157 al mes.

Si estás entre $294.377 y $367.971, hay otro tramo con monto cercano a $44.157.

Si tienes una renta superior a $367.971 e inferior a $662.348, el monto disminuye gradualmente desde $44.157.

El monto correspondiente al presente mes se pagará el martes 30 de septiembre.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer

El Sence, encargado de la entrega de este beneficio, dispuso un buscador para conocer si te corresponde el Bono al Trabajo de la Mujer.

Solo basta con ingresar tu RUT y validar la información. Para acceder, haz clic aquí o en la imagen de abajo: