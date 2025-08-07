Bono al Trabajo de la Mujer: ¿En qué fecha se entrega el pago de agosto? - Chilevisión

Dependiendo de la renta de la beneficiada, el monto del bono puede alcanzar hasta los $44.157 que se pagan de forma mensual a fines de casa mes.
El Bono al Trabajo de la Mujer o Bono Mujer Trabajadora (BTM) es un aporte económico del Estado a las mujeres trabajadoras dependientes e independientes del país.
Las beneficiadas pueden recibir el bono en modalidad anual o mensual, para estos últimos los ingresos deben ser menores a $635.651.
El pago correspondiente al mes de agosto del Bono al Trabajo de la mujer está previsto para el próximo viernes 29 de agosto.
El monto que se entregue en esa fecha a las beneficiadas es correspondiente a la renta percibida en mayo.
Para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer se requiere lo siguiente: