Bono al Trabajo de la Mujer: ¿En qué fecha se entrega el pago de agosto? - Chilevisión

Dependiendo de la renta de la beneficiada, el monto del bono puede alcanzar hasta los $44.157 que se pagan de forma mensual a fines de casa mes.

El Bono al Trabajo de la Mujer o Bono Mujer Trabajadora (BTM) es un aporte económico del Estado a las mujeres trabajadoras dependientes e independientes del país.

Las beneficiadas pueden recibir el bono en modalidad anual o mensual, para estos últimos los ingresos deben ser menores a $635.651.

¿Cuándo se paga el BTM de agosto?

El pago correspondiente al mes de agosto del Bono al Trabajo de la mujer está previsto para el próximo viernes 29 de agosto.

El monto que se entregue en esa fecha a las beneficiadas es correspondiente a la renta percibida en mayo.

Requisitos para acceder al bono

Para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer se requiere lo siguiente:

Tener entre 25 años y 59 años con 11 meses.

Trabajar de manera dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Cumplir con los límites de ingresos establecidos, los cuales varían según la modalidad de pago seleccionada.

Próximas fechas de pago