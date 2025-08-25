Esta semana se pagan hasta $678 mil de beneficio a mujeres: Revisa con tu RUT si te corresponde el aporte - Chilevisión

Este aporte está destinado a mujeres trabajadoras, dependientes o independientes, que cumplan una serie de requisitos. Revisa acá cuáles son y si te corresponde.

Esta semana se realizará el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, un importante beneficio económico destinado a mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años.

Se trata de un aporte estatal a beneficiarias que pertenezcan a algunos de los tramos más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuándo es el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer?

Si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer y elegiste el pago anual por las rentas de 2024, recibirás el dinero este jueves 28 de agosto.

Por el contrario, si seleccionaste el mecanismo de pagos mensuales, el aporte llegará a tu bolsillo el día viernes 29 de agosto.

Requisitos del Bono al Trabajo de la Mujer

Para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer siendo trabajadora dependiente, regida por el Código del Trabajo, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 59 años -con 11 meses- de edad.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que percibas el bono. Para 2025, si recibes el beneficio a través de pagos provisionales mensuales, debes acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.

durante el año calendario en que percibas el bono. Para 2025, si recibes el beneficio a través de pagos provisionales mensuales, debes acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales. Estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se te concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Por el contrario, si eres trabajadora independiente, debes cumplir con:

Tener entre 25 y 59 años -con 11 meses- de edad.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que se te concede el bono.

Acreditar que el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud se encuentra al día durante el año calendario en que se te concede el bono.

Acreditar tus rentas a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicitas el beneficio.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer

El Sence, encargado de la entrega de este beneficio, dispuso un buscador para conocer si te corresponde el Bono al Trabajo de la Mujer.

Solo basta con ingresar tu RUT y validar la información. Para acceder, haz clic aquí o en la imagen de abajo: