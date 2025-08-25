 Esta semana se pagan hasta $678 mil de beneficio a mujeres: Revisa con tu RUT si te corresponde el aporte - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 10:22

Esta semana es el pago anual del Bono Mujer Trabajadora: Consulta con RUT si recibes hasta $678 mil

Este aporte está destinado a mujeres trabajadoras, dependientes o independientes, que cumplan una serie de requisitos. Revisa acá cuáles son y si te corresponde.

Publicado por CHV Noticias

Esta semana se realizará el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer, un importante beneficio económico destinado a mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años.

Se trata de un aporte estatal a beneficiarias que pertenezcan a algunos de los tramos más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuándo es el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer?

Si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer y elegiste el pago anual por las rentas de 2024, recibirás el dinero este jueves 28 de agosto.

Por el contrario, si seleccionaste el mecanismo de pagos mensuales, el aporte llegará a tu bolsillo el día viernes 29 de agosto.

Requisitos del Bono al Trabajo de la Mujer

Para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer siendo trabajadora dependiente, regida por el Código del Trabajo, debes cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener entre 25 y 59 años -con 11 meses- de edad.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
  • Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que percibas el bono. Para 2025, si recibes el beneficio a través de pagos provisionales mensuales, debes acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.
  • Estar al día en el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se te concede el bono.
  • No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.
  • No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven. 

Por el contrario, si eres trabajadora independiente, debes cumplir con:

  • Tener entre 25 y 59 años -con 11 meses- de edad.
  • Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).
  • Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que se te concede el bono.
  • Acreditar que el pago de tus cotizaciones previsionales y de salud se encuentra al día durante el año calendario en que se te concede el bono.
  • Acreditar tus rentas a través del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicitas el beneficio. 

Revisa con tu RUT si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer

El Sence, encargado de la entrega de este beneficio, dispuso un buscador para conocer si te corresponde el Bono al Trabajo de la Mujer.

Solo basta con ingresar tu RUT y validar la información. Para acceder, haz clic aquí o en la imagen de abajo:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Esta semana es el pago anual del Bono Mujer Trabajadora: Consulta con RUT si recibes hasta $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

Teatro suspendió shows de Natalia Valdebenito y ella arremetió: “No hagan más el ridículo”

La suspensión de dichas funciones llega luego de que Valdebenito emitiera dichos sobre los mineros fallecidos en El Teniente; sin embargo, el teatro argumentó "razones de fuerza mayor".

24/08/2025

“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

24/08/2025

“Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años

El actor dedicó un emotivo mensaje en el que refleja los últimos momentos de la vida de su madre, marcados por un complejo cuadro de salud.

24/08/2025