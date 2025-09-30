Comenzó pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa si te corresponde en septiembre - Chilevisión

Este martes se inició el pago correspondiente a la renta de junio 2025, beneficio que apoya a trabajadoras que pertenecen al 40% más vulnerable. Conoce todos los detalles acá.
Este martes se inició el pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) correspondiente a la renta de junio 2025, beneficio que apoya a trabajadoras que pertenecen al 40% más vulnerable.
El BTM es un subsidio estatal administrado por SENCE que busca fomentar la permanencia laboral y apoyar a las mujeres en su inserción formal.
Este año combina dos modalidades de pago: mensual (anticipos) y anual. En 2025, el pago mensual correspondiente a septiembre —basado en la renta de junio— será entregado este martes 30 de septiembre.
En tanto, el pago anual asociado a las rentas de 2024 ya se efectuó el 28 de agosto.
Para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer, debes cumplir con varias condiciones:
El pago mensual (adelantos) del BTM tiene tramos según la renta mensual bruta y varía de la siguiente manera:
El Sence, encargado de la entrega de este beneficio, dispuso un validador para conocer si te corresponde el Bono al Trabajo de la Mujer.
Solo basta con ingresar tu RUT y validar la información. Para acceder, haz clic aquí o en la imagen de abajo: