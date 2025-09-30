Comenzó pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa si te corresponde en septiembre - Chilevisión

Este martes se inició el pago correspondiente a la renta de junio 2025, beneficio que apoya a trabajadoras que pertenecen al 40% más vulnerable. Conoce todos los detalles acá.

Este martes se inició el pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) correspondiente a la renta de junio 2025, beneficio que apoya a trabajadoras que pertenecen al 40% más vulnerable.

El BTM es un subsidio estatal administrado por SENCE que busca fomentar la permanencia laboral y apoyar a las mujeres en su inserción formal.

Este año combina dos modalidades de pago: mensual (anticipos) y anual. En 2025, el pago mensual correspondiente a septiembre —basado en la renta de junio— será entregado este martes 30 de septiembre.

En tanto, el pago anual asociado a las rentas de 2024 ya se efectuó el 28 de agosto.

Requisitos del Bono al Trabajo de la Mujer

Para acceder al Bono al Trabajo de la Mujer, debes cumplir con varias condiciones:

Tener entre 25 y 59 años (59 años y 11 meses) .

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH). Tener renta bruta mensual inferior a $662.348 (para pagos mensuales).

Tener renta bruta mensual (para pagos mensuales). Para optar por pago anual, la renta bruta anual debe ser menor a $7.948.180 (rentas 2024).

(rentas 2024). Estar al día en las cotizaciones previsionales y de salud del período correspondiente.

No desempeñarte en una institución del Estado o en una empresa privada con participación pública igual o superior al 50%.

Si eres trabajadora independiente, debes declarar tus rentas mediante boletas de honorarios y cumplir con tus obligaciones tributarias.

Monto del beneficio

El pago mensual (adelantos) del BTM tiene tramos según la renta mensual bruta y varía de la siguiente manera:

Si estás en el tramo más bajo (menor o igual a $294.377), podrías recibir hasta unos $44.157 al mes .

. Si estás entre $294.377 y $367.971, hay otro tramo con monto cercano a $44.157 .

. Si tienes una renta superior a $367.971 e inferior a $662.348, el monto disminuye gradualmente desde $44.157.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer

El Sence, encargado de la entrega de este beneficio, dispuso un validador para conocer si te corresponde el Bono al Trabajo de la Mujer.

Solo basta con ingresar tu RUT y validar la información. Para acceder, haz clic aquí o en la imagen de abajo: