Sence ofrece clases GRATUITAS para obtener licencia de conducir: Revisa sus requisitos - Chilevisión

29/09/2025 16:45

Sence ofrece clases GRATUITAS para obtener licencia de conducir: Revisa sus requisitos

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) brinda clases gratuitas para quienes estén en proceso de obtener una licencia de conducir. A continuación te detallamos a quiénes va dirigido y cómo ser parte de estos cursos.

Publicado por CHV Noticias

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) tiene entre sus cursos gratuitos uno de conducción para distintas zonas del país. 

Los cursos están dirigidos a quienes deseen obtener la licencia clase A3, disponible para mayores de 20 años que buscan conducir taxis, autos de transporte de pasajeros y escolar remunerado, ambulancias, entre otros. 

Sence entrega cursos de conducción gratuitos: Requisitos para postular

De acuerdo a lo establecido por el organismo, podrán postular a los cursos que se realizan durante el año las personas mayores de 20 años de edad que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Contar con licencia de conducir clase B desde hace mínimo 2 años.
  • De preferencia, tener enseñanza media completa.
  • Poseer y presentar la hoja de vida del conductor emitida por el Registro Civil e Identificación.

Quienes deseen postular a estos cursos y conocer las distintas capacitaciones que entrega Sence a lo largo del año deben ingresar al sitio web oficial de la entidad. 

Allí podrán encontrar la oferta actualizada de clases gratuitas para el resto de 2025 y realizar la respectiva postulación rellenando los datos solicitados. 

Comunas donde se desarrollarán los cursos de conducción de Sence esta semana

Desde Sence informaron que los cursos que inician esta semana se llevarán a cabo en comunas de la Región Metropolitana y Valparaíso. 

A continuación te detallamos el día, horario y la ubicación donde se desarrollarán las clases de capacitación: 

  • Santiago: Habrá 5 clases y comenzarán el 29 de septiembre en la calle Dieciocho 182
  • Huechuraba: Habrá 3 clases y comienzan el 30 de septiembre en la calle Santa Clara 684, oficina 201A
  • San Antonio: Habrá 2 clases y comienzan el 1 de octubre en la calle Santa Lucía 250, Llolleo. 

