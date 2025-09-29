Sence ofrece clases GRATUITAS para obtener licencia de conducir: Revisa sus requisitos - Chilevisión

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) brinda clases gratuitas para quienes estén en proceso de obtener una licencia de conducir. A continuación te detallamos a quiénes va dirigido y cómo ser parte de estos cursos.
Los cursos están dirigidos a quienes deseen obtener la licencia clase A3, disponible para mayores de 20 años que buscan conducir taxis, autos de transporte de pasajeros y escolar remunerado, ambulancias, entre otros.
De acuerdo a lo establecido por el organismo, podrán postular a los cursos que se realizan durante el año las personas mayores de 20 años de edad que cumplan con los siguientes requisitos:
Quienes deseen postular a estos cursos y conocer las distintas capacitaciones que entrega Sence a lo largo del año deben ingresar al sitio web oficial de la entidad.
Allí podrán encontrar la oferta actualizada de clases gratuitas para el resto de 2025 y realizar la respectiva postulación rellenando los datos solicitados.
Desde Sence informaron que los cursos que inician esta semana se llevarán a cabo en comunas de la Región Metropolitana y Valparaíso.
A continuación te detallamos el día, horario y la ubicación donde se desarrollarán las clases de capacitación: