Mujeres trabajadoras podrán recibir hasta $44.000: Revisa con tu RUT si cumples los requisitos - Chilevisión

Según informó el Sence, el monto del Bono a mujeres trabajadoras correspondiente a septiembre se pagará este martes 30 de agosto.

Esta semana se llevará a cabo el pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un beneficio estatal creado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) destinado a trabajadoras dependientes e independientes de entre 25 a 59 años.

Este aporte va en apoyo a las mujeres de grupos más vulnerables de la población, a fin de impulsar las contrataciones dentro de empleos formales y mejorar sus ingresos.

¿Cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer?

Las mujeres beneficiarias pueden elegir que el bono se pague de manera anual en agosto, basándose en las rentas brutas recibidas el año anterior, o a través de un monto mensual.

En este caso, según informó el Sence, el monto correspondiente a septiembre se pagará este martes 30, por lo que aquellas mujeres que reciban remuneraciones iguales o inferiores a $294.377, tendrán un pago de $44.157.

Esta modalidad corresponde a anticipos del pago anual, equivalentes al 75% del total del beneficio y el otro 25% restante se obtiene en el pago anual, donde se realiza una reliquidación para el cálculo anual del beneficio.

Cabe destacar que las mujeres que eligen el pago mensual deben acreditar una renta brutal mensual inferior a $662.348.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el BTM?

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Pertenecer al 40% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Estar al día en el pago de sus cotizaciones previsionales y de salud al momento en el que se concede el beneficio.

y de salud al momento en el que se concede el beneficio. No trabajar en instituciones del Estado o empresas con participación pública superior al 50%.

o empresas con participación pública superior al 50%. No registrar solicitudes pendientes como beneficiarias del Subsidio al Empleo Joven.