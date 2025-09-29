Mujeres trabajadoras podrán recibir hasta $44.000: Revisa con tu RUT si cumples los requisitos - Chilevisión

Según informó el Sence, el monto del Bono a mujeres trabajadoras correspondiente a septiembre se pagará este martes 30 de agosto.
Esta semana se llevará a cabo el pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM), un beneficio estatal creado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) destinado a trabajadoras dependientes e independientes de entre 25 a 59 años.
Este aporte va en apoyo a las mujeres de grupos más vulnerables de la población, a fin de impulsar las contrataciones dentro de empleos formales y mejorar sus ingresos.
Las mujeres beneficiarias pueden elegir que el bono se pague de manera anual en agosto, basándose en las rentas brutas recibidas el año anterior, o a través de un monto mensual.
En este caso, según informó el Sence, el monto correspondiente a septiembre se pagará este martes 30, por lo que aquellas mujeres que reciban remuneraciones iguales o inferiores a $294.377, tendrán un pago de $44.157.
Esta modalidad corresponde a anticipos del pago anual, equivalentes al 75% del total del beneficio y el otro 25% restante se obtiene en el pago anual, donde se realiza una reliquidación para el cálculo anual del beneficio.
Cabe destacar que las mujeres que eligen el pago mensual deben acreditar una renta brutal mensual inferior a $662.348.