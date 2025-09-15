 Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil - Chilevisión
15/09/2025 10:00

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil

El noveno pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer está pronto a efectuarse antes que finalice el mes de septiembre. A continuación podrás conocer la fecha de pago y revisar con tu Rut si lo obtienes.

Publicado por CHV Noticias

Este mes de septiembre se realizará el noveno pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer

El beneficio consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que pertenezcan a los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH). 

¿Cuándo se paga el Bono al Trabajo de la Mujer de julio? 

Según lo publicado en el sitio web del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el pago del Bono al Trabajo de la Mujer se realiza el último día hábil de cada mes. 

De acuerdo al calendario de septiembre, este se realizará el próximo martes 30 y el monto dependerá de la renta recibida en junio del presente año. 

Quiénes pueden recibir este bono

El Bono al Trabajo de la Mujer está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren:

  • Trabajando de manera independiente o dependiente. 
  • Dentro del 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH)

En el caso de las postulaciones para el pago anual que ya se realizó en agosto, fueron beneficiadas las mujeres cuyos ingresos no superaban los $7.948.180. Mientras que en el caso del pago mensual, la renta debe ser inferior a $635.651 brutos. 

En tanto que el monto varía de acuerdo a la modalidad de pago y tu renta.  Si percibes menos de 3.390.139, puedes acceder hasta a 678.028 de manera anual; en tanto, en su formato de pago mensual, puedes obtener hasta 44.157.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono al Trabajo de la Mujer

Para conocer si eres beneficiaria del Bono al Trabajo de la Mujer durante el mes de septiembre, puedes acceder con tu RUT en el sitio web de Sence e ingresar los datos solicitados. 

También puedes hacer click en la imagen a continuación y serás dirigido al sitio web ya mencionado. 

