Tres bonos que se pagan después de Fiestas Patrias: Revisa si te corresponden - Chilevisión

El Bono al Trabajo de la Mujer, el Bono por Hijo y la Asignación Maternal son tres beneficios que entrega el Estado y que se pagarán durante los últimos días de septiembre.

Terminaron las Fiestas Patrias y son miles las familias que gastaron una parte importante de sus ahorros en las celebraciones deciocheras.

Es por eso que a continuación te detallamos tres beneficios que entrega el Estado que pueden servir de ayuda para los últimos días de septiembre.

El Bono al Trabajo de la Mujer, la Asignación Maternal y el Bono por Hijo son tres aportes monetarios que se pagarán durante las semanas posteriores a Fiestas Patrias.

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer se pagará el día martes 30 de septiembre y va dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren:

Trabajando de manera independiente o dependiente.

Dentro del 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH)

En el caso de las postulaciones para el pago anual que ya se realizó en agosto, fueron beneficiadas las mujeres cuyos ingresos no superaban los $7.948.180. Mientras que en el caso del pago mensual, la renta debe ser inferior a $635.651 brutos.

En tanto que el monto varía de acuerdo a la modalidad de pago y tu renta. Si percibes menos de 3.390.139, puedes acceder hasta a 678.028 de manera anual; en tanto, en su formato de pago mensual, puedes obtener hasta 44.157.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Bono por Hijo

El Bono por Hijo corresponde a un beneficio estatal que entrega el Estado a mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos vivos, incluso aquellos que fueron adoptados, con el fin de incrementar el monto de sus pensiones.

Esta asignación se paga de forma mensual y el monto dependerá de la cantidad de hijos que tenga la mujer, sin embargo, aquellas que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, recibirán $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.

Podrán recibir este aporte quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Ser madre y haber cumplido 65 años.

Tener cédula de identidad vigente. Si el trámite es realizado por una apoderada o apoderado, necesitará un poder notarial.

Debes haber residido en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumpliste 20 años. Asimismo, tienes que haber residido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la solicitud de la bonificación.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Asignación Maternal

La Asignación Maternal es un beneficio dirigido a las mujeres trabajadoras que se encuentran embarazadas. El monto puede ser solicitado a partir del quinto mes de embarazo y su pago es retroactivo.

¿Quiénes lo reciben?

Trabajadoras embarazadas dependientes e independientes afiliadas a un régimen de previsión y en goce de subsidio de cualquier naturaleza.

afiliadas a un régimen de previsión y en goce de subsidio de cualquier naturaleza. Trabajadores dependientes, independientes y en goce de subsidio cuyas cónyuges embarazadas sean causantes de Asignación Familiar.

¿Cuáles son los montos de la Asignación Maternal?

Ahora que el sueldo mínimo alcanzó los $510 mil, los tramos de los beneficios son los siguientes: