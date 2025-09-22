Tres bonos que se pagan después de Fiestas Patrias: Revisa si te corresponden - Chilevisión

El Bono al Trabajo de la Mujer, el Bono por Hijo y la Asignación Maternal son tres beneficios que entrega el Estado y que se pagarán durante los últimos días de septiembre.
Terminaron las Fiestas Patrias y son miles las familias que gastaron una parte importante de sus ahorros en las celebraciones deciocheras.
Es por eso que a continuación te detallamos tres beneficios que entrega el Estado que pueden servir de ayuda para los últimos días de septiembre.
El Bono al Trabajo de la Mujer, la Asignación Maternal y el Bono por Hijo son tres aportes monetarios que se pagarán durante las semanas posteriores a Fiestas Patrias.
El Bono al Trabajo de la Mujer se pagará el día martes 30 de septiembre y va dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren:
En el caso de las postulaciones para el pago anual que ya se realizó en agosto, fueron beneficiadas las mujeres cuyos ingresos no superaban los $7.948.180. Mientras que en el caso del pago mensual, la renta debe ser inferior a $635.651 brutos.
En tanto que el monto varía de acuerdo a la modalidad de pago y tu renta. Si percibes menos de 3.390.139, puedes acceder hasta a 678.028 de manera anual; en tanto, en su formato de pago mensual, puedes obtener hasta 44.157.
El Bono por Hijo corresponde a un beneficio estatal que entrega el Estado a mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos vivos, incluso aquellos que fueron adoptados, con el fin de incrementar el monto de sus pensiones.
Esta asignación se paga de forma mensual y el monto dependerá de la cantidad de hijos que tenga la mujer, sin embargo, aquellas que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, recibirán $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.
Podrán recibir este aporte quienes cumplan con los siguientes requisitos:
La Asignación Maternal es un beneficio dirigido a las mujeres trabajadoras que se encuentran embarazadas. El monto puede ser solicitado a partir del quinto mes de embarazo y su pago es retroactivo.
Ahora que el sueldo mínimo alcanzó los $510 mil, los tramos de los beneficios son los siguientes: