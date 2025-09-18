 Primer balance Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó un muerto y 42 detenidos - Chilevisión
Minuto a minuto
Tras terremoto 7.8 en Rusia: SHOA descartó tsunami en las costas de Chile FOTOS | Estos son algunos de los nombres más chistosos y creativos de las fondas Primer balance Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó un muerto y 42 detenidos “Se pretenden aprobar leyes injustas”: Chomalí arremete contra la eutanasia y el aborto en Tedeum 25 años de carrera: Confirman la muerte del músico y productor nacional DJ Who
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/09/2025 15:02

Primer balance Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó un muerto y 42 detenidos

Del total de 42 detenidos, 30 estaban conduciendo en estado de ebriedad y 12 bajo el consumo de drogas o sustancias psicotrópicas.

Publicado por Gabriela Valdés

Este jueves Carabineros entregó el primer balance de tránsito por Fiestas Patrias 2025, donde reportó un fallecido, 69 siniestros viales, siete lesionados y 42 detenidos.

El jefe de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, General Víctor Vielma, señaló que “entre el 12 al 17 de septiembre, han salido desde la Región Metropolitana a diferentes partes del país, 750.000 vehículos, retornando a la capital 532.000 automóviles aproximadamente”.

Vielma informó que, de los 42 detenidos durante el operativo, 30 corresponden a conductores bajo los efectos del alcohol y 12 a consumo de drogas o sustancias psicotrópicas.

Además, se cursaron más de 300 infracciones de tránsito, principalmente por exceso de velocidad, no uso de cinturón de seguridad y la ausencia de sistemas de retención infantil.

A nivel nacional, el General detalló que se registraron 69 siniestros viales, con un saldo de siete personas lesionadas y una víctima fatal en la región del Bio bío, producto de una colisión.

En esa línea hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar una conducta vial responsable, ya que aún quedan 300.000 vehículos que salgan de la capital.
Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Lo último

Lo más visto

“Se fue amenazando”: Reportan complejo momento laboral de Kel Calderón

La situación llega tras una serie de polémicas en las que Kel se ha visto envuelta, como una disputa con su hermano, Nano Calderón, en abril de este año.

18/09/2025

“Es una niña”: Madre venezolana defendió a su hija tras críticas por baile de Fiestas Patrias

La pequeña había realizado un baile típico venezolano durante el acto de Fiestas Patrias del colegio donde estudia y aunque su madre explicó que fue una decisión de la directiva, los internautas llenaron la publicación de críticas.

18/09/2025

Lluvias en Fiestas Patrias 2025: Regiones con precipitaciones el 18 y 19 de septiembre

Allison Göhler, meteoróloga de Chilevisión,  adelantó que las regiones que se verán afectadas por precipitaciones en Fiestas Patrias son las de: Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana.

18/09/2025

“Una nueva etapa”: María José Quintanilla publicó misterioso texto que reavivó rumores de separación

La cantante y animadora fue hasta su cuenta de Instagram para realizar un honesto desahogo, donde aseguró haber vivido momentos complicados a nivel personal.

17/09/2025