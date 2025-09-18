Primer balance Fiestas Patrias 2025: Carabineros reportó un muerto y 42 detenidos - Chilevisión

Del total de 42 detenidos, 30 estaban conduciendo en estado de ebriedad y 12 bajo el consumo de drogas o sustancias psicotrópicas.

Este jueves Carabineros entregó el primer balance de tránsito por Fiestas Patrias 2025, donde reportó un fallecido, 69 siniestros viales, siete lesionados y 42 detenidos.

El jefe de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, General Víctor Vielma, señaló que “entre el 12 al 17 de septiembre, han salido desde la Región Metropolitana a diferentes partes del país, 750.000 vehículos, retornando a la capital 532.000 automóviles aproximadamente”.

Vielma informó que, de los 42 detenidos durante el operativo, 30 corresponden a conductores bajo los efectos del alcohol y 12 a consumo de drogas o sustancias psicotrópicas. Además, se cursaron más de 300 infracciones de tránsito, principalmente por exceso de velocidad, no uso de cinturón de seguridad y la ausencia de sistemas de retención infantil. A nivel nacional, el General detalló que se registraron 69 siniestros viales, con un saldo de siete personas lesionadas y una víctima fatal en la región del Bio bío, producto de una colisión.

En esa línea hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar una conducta vial responsable, ya que aún quedan 300.000 vehículos que salgan de la capital.