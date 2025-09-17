Carabineros confirma tres detenidos tras allanamientos por robo en Labocar - Chilevisión

El departamento OS9 lideró los operativos en las comunas de Cerrillos, Huechuraba, Colina y Conchalí, donde además de las detenciones, se logró encontrar una de las 18 armas sustraídas.

Carabineros informó la detención de tres personas vinculadas al robo ocurrido el sábado pasado en dependencias del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), donde fueron sustraídas 18 armas de fuego.

Durante la noche de este martes, el departamento OS9 de Carabineros realizó 11 allanamientos en distintos puntos de la región Metropolitana.

En esta oportunidad, el equipo especializado lideró operativos en las comunas de Cerrillos, Huechuraba, Colina y Conchalí.

Preliminarmente se informó que se habría encontrado una de las 18 armas sustraídas, además, de otros elementos de interés a la investigación que realiza la policía uniformada.

Carabineros llama a retiro al jefe del Labocar

El pasado lunes, Carabineros llamó a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar), el coronel Roberto Saravia Velásquez, tras el robo que sufrió la unidad policial el pasado fin de semana.

"Esta medida responde al firme compromiso de la institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina que rige nuestro quehacer", informó la institución a través de un comunicado.