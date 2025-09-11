 VIDEO | Intentó atropellar a carabineros, se fugó y escondió en matorrales: Así fue su cinematográfica captura - Chilevisión
11/09/2025 20:12

VIDEO | Intentó atropellar a carabineros, se fugó y escondió en matorrales: Así fue su cinematográfica captura

Distintas unidades policiales, entre ellas personal de la Sección de Investigación Policial, siguieron a dos fugitivos por una quebrada de Valparaíso, logrando la captura de uno de ellos.

Publicado por CHV Noticias

Una intensa persecución tuvo lugar la mañana de este jueves en la ciudad de Valparaíso, luego que se diera a la fuga un sujeto que intentó atropellar a un funcionario de Carabineros.

Todo comenzó con un llamado telefónico que derivó en una fiscalización, la cual fue realizada en calle Camino La Pólvora a una camioneta que llevaba a dos ocupantes a bordo.

Según especificó la institución policial, la denuncia anónima alertó que este vehículo merodeaba las inmediaciones de un centro penitenciario de la zona, posiblemente para lanzar drogas hacia su interior.

Una vez llegaron los policías, el conductor del automóvil intentó huir y, junto con colisionar con un vehículo policial, impactó a un funcionario en unas de sus piernas.

En consecuencia, Carabineros inició un rápido y extenso despliegue que contempló el uso de sus armas de servicio, logrando que los ocupantes bajaran del vehículo.

Sin embargo, estos se dieron a la fuga y escaparon hacia una quebrada.

Tras una cinematográfica persecución por distintas unidades policiales, incluyendo personal de la Sección de Investigación Policial, lograron detener a uno de ellos, quien será puesto a disposición del Ministerio Público para la investigación penal correspondiente.

Mira el video de la persecución:

