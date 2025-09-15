 Carabineros llama a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística tras robo sufrido en unidad policial - Chilevisión
Minuto a minuto
“Tú no eres una persona…”: Madre de trabajador con TEA detalla las torturas y amenazas en Hospital San Borja Engañoso: candidatos presidenciales no reciben un “pago” por votos, sino un reembolso de gastos electorales Desde pintura hasta envolverlo en gasa: Denuncian nueva agresión a trabajador con TEA en Hospital San Borja Carabineros llama a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística tras robo sufrido en unidad policial PDI allana mas de 20 casas en operativo por tráfico de drogas en Peñaflor
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/09/2025 11:19

Carabineros llama a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística tras robo sufrido en unidad policial

Según informó la institución a través de un comunicado, la medida se tomó por "su responsabilidad de mando en los hechos".

Este lunes, Carabineros informó que llamó a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar), el coronel Roberto Saravia Velásquez, tras el robo que sufrió la unidad policial el pasado fin de semana.

Según informó la institución a través de un comunicado, la medida se tomó por "su responsabilidad de mando en los hechos".

"Esta medida responde al firme compromiso de la institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina que rige nuestro quehacer", se agregó. 

Cabe señalar que el robo ocurrió el pasado sábado, cuando antisociales ingresaron hasta las dependencias policiales ubicadas en calle Santa Elena, centro de Santiago, luego de realizar dos forados desde un local comercial.

Comunicado de Carabineros

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Lo hace mejor que yo”: Pdte. Boric se tomó con humor imitación viral de niño

El mandatario vio con buenos ojos el comentando video viral de unos alumnos en Concepción.

15/09/2025

“Me dijo que de ahí no iba a salir viva”: Ariela Medeiros relató su escape tras brutal agresión de su pareja

La exMekano contó que tuvo que arrastrarse por debajo del portón de su parcela para poder salir rápidamente en busca de ayuda a las casas que estaban en el sector.

15/09/2025

Bono al Trabajo de la Mujer: Revisa su fecha de pago en septiembre y si obtienes $678 mil

El noveno pago mensual del Bono al Trabajo de la Mujer está pronto a efectuarse antes que finalice el mes de septiembre. A continuación podrás conocer la fecha de pago y revisar con tu Rut si lo obtienes.

15/09/2025

En pleno acto de Fiestas Patrias: Apoderadas protagonizan brutal pelea en colegio de Puente Alto

La trifulca comenzó con dos mujeres, quienes verbalmente se agredían, pero después escaló hasta una pelea multitudinaria.

13/09/2025