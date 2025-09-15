Carabineros llama a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística tras robo sufrido en unidad policial - Chilevisión

Según informó la institución a través de un comunicado, la medida se tomó por "su responsabilidad de mando en los hechos".

Este lunes, Carabineros informó que llamó a retiro al jefe del Laboratorio de Criminalística de la institución (Labocar), el coronel Roberto Saravia Velásquez, tras el robo que sufrió la unidad policial el pasado fin de semana.

Según informó la institución a través de un comunicado, la medida se tomó por "su responsabilidad de mando en los hechos".

"Esta medida responde al firme compromiso de la institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina que rige nuestro quehacer", se agregó.

Cabe señalar que el robo ocurrió el pasado sábado, cuando antisociales ingresaron hasta las dependencias policiales ubicadas en calle Santa Elena, centro de Santiago, luego de realizar dos forados desde un local comercial.

Comunicado de Carabineros