Transporte público en Santiago para Fiestas Patrias 2025: Estos son los horarios de Metro - Chilevisión

Comienzan las Fiestas Patrias y son miles los usuarios que utilizan el transporte público para asistir a fondas o puntos de celebración. Es por eso que a continuación te detallamos cómo funcionarán el Metro y las micros durante el dieciocho.

Ya comenzaron las celebraciones del 18 de septiembre en las casas y fondas de Santiago, y son miles los ciudadanos que utilizarán el transporte público para movilizarse entre las distintas comunas de la región Metropolitana.

Es por eso que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informó que tanto Metro de Santiago como los buses Red operarán con personal reforzado durante estos días festivos. Principalmente en puntos como el Estadio Nacional y el Parque O'Higgins.

Transporte público en Santiago para Fiestas Patrias 2025: Estos son los horarios de Metro

De acuerdo a información de la misma empresa, Metro no extenderá sus horarios durante la noche.

Por lo que mantendrá su horario habitual de funcionamiento, pero con mayor personal y frecuencia de trenes:

Lunes a viernes : de 6:00 hasta las 23:00 horas.

: de 6:00 hasta las 23:00 horas. Sábados : de 6:30 hasta las 23:00 horas.

: de 6:30 hasta las 23:00 horas. Domingos y festivos: de 7:30 hasta las 23:00.

Transporte público en Santiago en Fiestas Patrias 2025: Red Movilidad

Desde Red Movilidad afirmaron tener una operación especial entre los días 17 y 21 de septiembre, la cual consistirá en aumentar la oferta de buses urbanos entre las 18:00 y 5:00 horas.

Asimismo, informaron de la implementación de servicios especiales para quienes asistan a las fondas del Estadio Nacional y el Parque O'Higgins.

Parque O’Higgins:

210x : Parque O’Higgins a Puente Alto.

: Parque O’Higgins a Puente Alto. 307x : Parque O’Higgins a Quilicura.

: Parque O’Higgins a Quilicura. 401x : Parque O’Higgins a Maipú.

: Parque O’Higgins a Maipú. 105x : Parque O’Higgins a Renca.

: Parque O’Higgins a Renca.

Estadio Nacional:

506x : Estadio Nacional a Peñalolén

: Estadio Nacional a Peñalolén 516x : Estadio Nacional a Alameda y Pudahuel Sur

: Estadio Nacional a Alameda y Pudahuel Sur 114x: Estadio Nacional a La Florida y Puente Alto.

Si deseas ver todos los recorridos que estarán disponibles, puedes visitar el sitio web de Red Movilidad.

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio web de Red, donde podrás ver todos los recorridos que estarán operativos y reforzados en Fiestas Patrias.