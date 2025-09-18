Transporte público en Santiago para Fiestas Patrias 2025: Estos son los horarios de Metro - Chilevisión

Comienzan las Fiestas Patrias y son miles los usuarios que utilizan el transporte público para asistir a fondas o puntos de celebración. Es por eso que a continuación te detallamos cómo funcionarán el Metro y las micros durante el dieciocho.
Ya comenzaron las celebraciones del 18 de septiembre en las casas y fondas de Santiago, y son miles los ciudadanos que utilizarán el transporte público para movilizarse entre las distintas comunas de la región Metropolitana.
Es por eso que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informó que tanto Metro de Santiago como los buses Red operarán con personal reforzado durante estos días festivos. Principalmente en puntos como el Estadio Nacional y el Parque O'Higgins.
De acuerdo a información de la misma empresa, Metro no extenderá sus horarios durante la noche.
Por lo que mantendrá su horario habitual de funcionamiento, pero con mayor personal y frecuencia de trenes:
Desde Red Movilidad afirmaron tener una operación especial entre los días 17 y 21 de septiembre, la cual consistirá en aumentar la oferta de buses urbanos entre las 18:00 y 5:00 horas.
Asimismo, informaron de la implementación de servicios especiales para quienes asistan a las fondas del Estadio Nacional y el Parque O'Higgins.
Si deseas ver todos los recorridos que estarán disponibles, puedes visitar el sitio web de Red Movilidad.
Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio web de Red, donde podrás ver todos los recorridos que estarán operativos y reforzados en Fiestas Patrias.