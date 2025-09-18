 Transporte público en Santiago para Fiestas Patrias 2025: Estos son los horarios de Metro - Chilevisión
18/09/2025 09:09

Transporte público en Santiago para Fiestas Patrias 2025: Estos son los horarios de Metro

Comienzan las Fiestas Patrias y son miles los usuarios que utilizan el transporte público para asistir a fondas o puntos de celebración. Es por eso que a continuación te detallamos cómo funcionarán el Metro y las micros durante el dieciocho.

Publicado por CHV Noticias

Ya comenzaron las celebraciones del 18 de septiembre en las casas y fondas de Santiago, y son miles los ciudadanos que utilizarán el transporte público para movilizarse entre las distintas comunas de la región Metropolitana. 

Es por eso que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informó que tanto Metro de Santiago como los buses Red operarán con personal reforzado durante estos días festivos. Principalmente en puntos como el Estadio Nacional y el Parque O'Higgins.  

De acuerdo a información de la misma empresa, Metro no extenderá sus horarios durante la noche.

Por lo que mantendrá su horario habitual de funcionamiento, pero con mayor personal y frecuencia de trenes: 

  • Lunes a viernes: de 6:00 hasta las 23:00 horas.
  • Sábados: de 6:30 hasta las 23:00 horas. 
  • Domingos y festivos: de 7:30 hasta las 23:00. 

Transporte público en Santiago en Fiestas Patrias 2025: Red Movilidad 

Desde Red Movilidad afirmaron tener una operación especial entre los días 17 y 21 de septiembre, la cual consistirá en aumentar la oferta de buses urbanos entre las 18:00 y 5:00 horas

Asimismo, informaron de la implementación de servicios especiales para quienes asistan a las fondas del Estadio Nacional y el Parque O'Higgins. 

Parque O’Higgins:

  • 210x: Parque O’Higgins a Puente Alto.
  • 307x: Parque O’Higgins a Quilicura.
  • 401x: Parque O’Higgins a Maipú.
  • 105x: Parque O’Higgins a Renca.

    Estadio Nacional:

    • 506x: Estadio Nacional a Peñalolén
    • 516x: Estadio Nacional a Alameda y Pudahuel Sur
    • 114x: Estadio Nacional a La Florida y Puente Alto.

    Si deseas ver todos los recorridos que estarán disponibles, puedes visitar el sitio web de Red Movilidad.

    Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser redirigido al sitio web de Red, donde podrás ver todos los recorridos que estarán operativos y reforzados en Fiestas Patrias. 

      Publicidad

