Hermanos Ilabaca ofrecerán show gratuito en el Metro de Santiago: Conoce fecha, horario y estación - Chilevisión

El dúo de Pablo y Felipe Ilabaca se suma a la iniciativa de Metro de Santiago por su aniversario N° 50. Nicole, Javiera Mena y Camila Moreno son otras artistas que han participado en el ciclo.

Hermanos Ilabaca se suman a los conciertos gratuitos en el marco de los 50 años del Metro de Santiago.

El proyecto de los reconocidos músicos chilenos Pablo y Felipe Ilabaca forman parte del ciclo que, a la fecha, ha contado con presentaciones de artistas como Nicole, Javiera Mena, Camila Moreno y el comediante Fabrizio Copano.

¿Cuándo y dónde tocarán los Hermanos Ilabaca en el Metro?

A través de redes sociales, Metro de Santiago compartió un video protagonizado por el dúo musical.

En la misma pieza, se informa que los artistas se presentarán este lunes 15 de septiembre en la estación Quinta Normal (L5) a las 17:00 horas.

Cabe mencionar que Hermanos Ilabaca está integrado por dos de los músicos más influyentes de la escena chilena de las últimas tres décadas.

Felipe y Pablo formaron parte de Chancho en Piedra, banda clave del rock-funk nacional surgida en los años noventa, y desde entonces han desarrollado una trayectoria que los mantiene vigentes y presentes en distintos proyectos.

Actualmente, tienen su propio proyecto, del que se desprende su álbum "HI" (2023).