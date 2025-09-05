 Fondas gratis en la Región Metropolitana: Dónde celebrar las Fiestas Patrias sin gastar un peso - Chilevisión
05/09/2025 09:50

Fondas gratis en la Región Metropolitana: Dónde celebrar las Fiestas Patrias sin gastar un peso

Conoce a continuación los panoramas y celebraciones gratuitos que se llevarán a cabo en la región Metropolitana en el marco de las Fiestas Patrias.

Publicado por Gabriela Valdés

Con la llegada de septiembre, las comunas de la región Metropolitana ya afinan los detalles de sus celebraciones dieciocheras. Fondas, música en vivo y actividades familiares marcarán la agenda para quienes quieran disfrutar de las Fiestas Patrias en grande.

Si bien en varios lugares se cobrará entrada, no faltan las alternativas gratuitas. Aquí te contamos qué comunas tendrán celebraciones abiertas al público y qué panoramas ofrecerán en cada una de ellas.

Maipú: Fondas frente al Templo Votivo

Maipú dará el puntapié inicial a sus celebraciones patrias con presentaciones de artistas locales los días 12 y 13 de septiembre. Luego, entre el 17 y el 20 de septiembre, se realizará el evento central frente al Templo Votivo, con entrada completamente gratuita.

Renca: Fonda en Parque Las Palmeras

Del 18 al 21 de septiembre, Renca realizará su Fonda Familiar en el Parque Las Palmeras, entre las 12:00 y 21:00 horas. El evento incluirá:

  • Granja educativa

  • Cuecódromo

  • Presentaciones folclóricas

  • Música en vivo

La entrada debe ser canjeada en el sitio web rencaparticipa.cl 

Paine: Fonda en el Estadio Municipal

El Estadio Municipal de Paine será el escenario de las celebraciones dieciocheras entre el 17 y el 20 de septiembre.

La entrada será gratuita y el acceso estará disponible desde las 12:00 hasta la medianoche, ofreciendo una alternativa perfecta para vivir las Fiestas Patrias sin gastar de más.

Talagante: Fiesta de la Chilenidad

La Fiesta de la Chilenidad en Talagante se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre en la intersección de Esmeralda con República.

El evento comenzará a las 11:00 horas e incluirá presentaciones musicales y espectáculos en vivo, con un listado de artistas que se revelará próximamente. La entrada será completamente gratuita.

Lo Barnechea: Fonda Viva Chile

La fonda Viva Chile de Lo Barnechea se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre en la explanada El Rodeo. 

Si bien la celebración es gratis para los vecinos pertenecientes al Club Preferente, donde por cada RUT inscrito se pueden retirar 4 entradas, desde el 8 de septiembre a las 12:00 horas el público general podrá adquirir por $4.000 su ticket.

Calera de Tango - Fonda Fiesta Costumbrista

La Fonda Fiesta Costumbrista de Calera de Tango se celebrará del 18 al 21 de septiembre en el Estadio Municipal de Calera de Tango.

La Fonda abrirá sus puertas todos los días a las 12:00 horas.

