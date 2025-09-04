Corte de luz afectará a 10 comunas de la región Metropolitana este viernes 5 de septiembre - Chilevisión

La compañía anunció que la interrupción del suministro eléctrico se debe a trabajos programados en las zonas que se verán afectadas.

Enel, la empresa encargada de distibuír la electricidad en Santiago, informó que este viernes 5 de septiembre habrá cortes del suministro en 16 sectores de la región Metropolitana.

Las interrupciones se producen por una serie de trabajos que realizará la compañía para mejorar el servicio en gran parte de la capital.

En total, serán diez las comunas que sufrirán cortes de luz:

Providencia

Las Condes

Lo Barnechea

Independencia

Maipú

Pudahuel

Lampa

La Florida

Colina

Quilicura.

Corte de luz en diez comunas de Santiago para este viernes 5 de septiembre

Providencia: desde las 11:30 hasta las 17:30

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 18:00

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00

Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00

Independencia: dede las 11:00 hasta las 17:00

Colina: desde las 11:30 hasta las 12:30

Lo Barnechea: desde las 14:00 hasta las 15:00

Lo Barnechea: desde las 15:30 hasta 16:30

Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 16:30

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00

La Florida: desde las 10:30 hasta las 17:30

Maipú: desde las 10:00 hasta las 16:00

Maipú: desde las 9:00 hasta las 13:00

Pudahuel: desde las 9:30 hasta 15:30

Quilicura: desde las 10:00 hasta las 16:00

Lampa: desde las 10:30 hasta 16:30