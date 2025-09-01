 Enel anuncia cortes de luz para cuatro comunas de Santiago este martes 2 de septiembre - Chilevisión
01/09/2025 10:09

Enel anuncia cortes de luz para cuatro comunas de Santiago este martes 2 de septiembre

En total serán nueve puntos de distintas comunas de Santiago las que presentarán interrupciones del servicio eléctrico. Dependiendo del lugar podrían durar hasta siete horas.

Publicado por CHV Noticias

Enel anunció que para este martes 2 de septiembre habrá una serie de cortes de luz programados para distintos puntos de Santiago.

La interrumpción del servicio eléctrico afectará a las comunas de Las Condes, Vitacura, Independencia y San Ramón. 

La empresa se encuentra realizando trabajos en diferentes puntos y las mencionadas comunas podrían tener más de un sector afectado. 

Hay que considerar que los cortes de luz comienzan a partir de las 09:00 de la mañana y, dependiendo del lugar, podrían extenderse hasta las 18:00 horas. 

Enel confirmó cortes de luz para este martes 2 de septiembre 

  • Las Condes: desde las 15:30 hasta las 16:30 horas.

 

  • Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Las Condes: desde las 11:00 hasta las 18:00 horas.

  • Vitacura: desde las 11:30 hasta las 12:30 horas.

  • Vitacura: desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

 

  • Vitacura: desde las 9:30 hasta las 10:30 horas. 

  • San Ramón: desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.

  • Independencia: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Independencia: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

