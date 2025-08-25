 De Zúmbale Primo a Gino Mella: La parilla de artistas de las esperadas fondas de la RM - Chilevisión
25/08/2025 17:37

De Zúmbale Primo a Gino Mella: La parilla de artistas de las esperadas fondas de la RM

Conoce a continuación los artistas y bandas que se presentarán en algunas de las fondas más famosas de la región Metropolitana en el marco de las Fiestas Patrias.

Publicado por Gabriela Valdés

A menos de un mes para que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias, ya se dieron a conocer los artistas que se encargarán de animar a la gente en las principales fondas de la región Metropolitana. 

Entérate a continuación quienes serán y cómo adquirir las entradas antes de que se agoten.

Fonda Doña Florinda de La Florida

Este año, la tradicional Fonda Doña Florinda de La Florida cambiará de ubicación a Walker Martínez 2295 y se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de septiembre.

Las entradas ya están disponibles en PuntoTicket y los artistas que se presentarán son los siguientes:

La Gran Fonda de Chile en Parque O´Higgins

Este año, La Gran Fonda de Chile se llevará a cabo en el Parque O'Higgins, en Santiago, entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre.

Las entradas están disponibles en TicketPlus y se venderán por fase: La primera preventa, hasta el 31 de agosto; la segunda, desde el 1 de septiembre; y la tercera, en puerta. 

Los artistas que se presentarán son los siguientes:

La Semana de La Chilenidad La Reina

Después de tres décadas ininterrumpidas, la Semana de la Chilenidad volverá al Parque Padre Hurtado y se celebrará durante cinco jornadas, del 17 al 21 de septiembre.

Las entradas están disponibles en TicketPlus, con precios que varían según si compras en preventa o a partir de septiembre. 

Los artistas que se presentan son los siguientes:

Imagen foto_00000003

Fonda Doña Rosa Independencia

La Fonda Doña Rosa se celebrará en el Hipódromo Chile, en Independencia, entre el 18 y 21 de septiembre.

Las entradas se pueden adquirir a través de Punto Ticket y los artistas que se presentarán son los siguientes:

La Yein Fonda en Huechuraba

Este año la fonda se celebrará en el Parque Ciudad Empresarial desde el 17 al 20 de septiembre.

Las entradas se pueden adquirir a través de Punto Ticket y los artistas son los siguientes:

