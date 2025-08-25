El viernes se acaba la restricción vehicular: Revisa qué patentes no pueden circular esta semana - Chilevisión

Se mantendrán las restricciones entre las 7:30 y las 21:00 horas. A continuación, revisa qué autos no pueden circular por cada día en Santiago.

Con la llegada del mes de septiembre también se acabará la restricción vehicular en la región Metropolitana.

Recordemos que esta medida, vigente desde el 1 de mayo, tendrá su fin el 29 de agosto, último día hábil del mes.

Antes de que eso ocurra, esta semana se mantendrán las restricciones entre las 7:30 y las 21:00 horas. A continuación, revisa qué autos no pueden circular por cada día en Santiago.

Se acaba la restricción vehicular en Santiago: Qué autos no pueden circular esta última semana

Automóviles, station wagons y similares inscritos sin sello verde, así como motocicletas de antes del 2002:

Lunes: 2-3-4-5

Martes: 6-7-8-9

Miércoles: 0-1-2-3

Jueves: 4-5-6-7

Viernes: 8-9-0-1

En el caso de automóviles, station wagons y similares inscritos antes del 1 de septiembre de 2011, motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, buses de transporte privado de personas, buses interurbanos y rurales y transporte de carga sin sello verde, las patentes con restricción son:

Lunes: 6-7

Martes: 8-9

Miércoles: 0-1

Jueves 2-3

Viernes: 4-5

¿Cuál es la multa por incumplir la restricción vehicular?

Las multas por incumplir la restricción vehicular oscilan entre 1 y 1,5 UTM (algo así como $68 mil y $102 mil pesos).