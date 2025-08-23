Aprovecha las preventas: Este es el valor de las entradas a las fondas más populares de la RM - Chilevisión

Conoce a continuación los precios de las fondas más famosas de la región Metropolitana y cómo adquirirlas antes de que se agoten.

Queda menos de un mes para que llegue el 18 de septiembre junto a las celebraciones y populares fondas que caracterizan las Fiestas Patrias.

Las fechas, los artistas y las bandas que estarán presente en las fondas ya están confirmadas. Conoce a continuación cómo comprar las entradas de las más populares.

Fonda Doña Flor de La Florida

La Fonda Doña Flor de La Florida se trasladará este año a Walker Martínez 2295, en La Florida, y el evento se realizará entre el 18 y el 21 de septiembre.

Contará con la participación de Chico Trujillo, Américo, La Sonora Malecón, Garras de Amor, Ráfaga, Los Charros de Luchito y Rafael, y más.

Las entradas ya están disponibles en PuntoTicket y sus valores (incluyendo cargo por servicio) son:

Preventa 1: $13.800

Preventa 2: $17.250

General: $19.550

Niños (6 a 13 años): $5.750

La Gran Fonda de Chile en Parque O´Higgins

Este año, La Gran Fonda de Chile se llevará a cabo en el Parque O'Higgins, en Santiago, entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre.

La fonda contará con las presentaciones de Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey, Cachureos, Lucky Brown, Gino Mella, etc.

Las entradas están disponibles en TicketPlus y se venderán por fase: la primera preventa, hasta el 31 de agosto; la segunda, desde el 1 de septiembre; y la tercera, en puerta.

Precios (primera preventa):

Público General: $11.500

Adulto mayor (+65 años): $8.050

Niños (de 6 a 13 años): $8.050

La Semana de La Chilenidad La Reina

Tras 30 años consecutivos, la Semana de la Chilenidad regresará al Parque Padre Hurtado, desarrollándose durante cinco días, del 17 al 21 de septiembre.

Los platos fuertes del espectáculo estarán a cargo de Bombo Fica y Entremares.

Las entradas están disponibles en TicketPlus, con precios que varían según si compras en preventa o a partir de septiembre. El valor general en puerta es el siguiente:

Adulto: $15.000

Adulto Mayor: $9.000

Niño (5 a 12 años): $9.000

Estacionamiento: $8.000 (venta presencial y solo con tarjeta)

Fonda Doña Rosa Independencia

Los Vásquez, Santa Feria, Américo, Amar Azul y más artistas se presentarán en la Fonda Doña Rosa en el Hipódromo Chile, en Independencia, la cual se realizará del 18 al 21 de septiembre.

Estos son los valores de las entradas, las cuales se pueden adquirir a través de Punto Ticket:

Preventa: $13.800

Preventa 2: $17.250

General: $19.550

Niño (6 a 13 años): $5.750

La Yein Fonda en Huechuraba

Este año la fonda se celebrará en el Parque Ciudad Empresarial desde el 17 al 20 de septiembre.

La parrilla de artistas está conformada por Los Tres, The Skatalites, Los Mirlos, Gepe, Los Jaivas, Joe Vasconcellos, María Esther Zamora y mucho más.

Las entradas se pueden adquirir a través de Punto Ticket y los precios son los siguientes:

Descuento Tapp 15%:

Ticket niño (6 a 13 años): $5.000

Matiné: $8.000

Estelar preventa 1: $12.000

Estelar preventa 2: $16.000

Estelar final: $20.000

Descuento Caja los Andes 20%:

Ticket niño (6 a 13 años): $4.750

Matiné: $7.600

Estelar preventa 1: $11.400

Estelar preventa 2: $15.200

Estelar final: $19.000

Descuento Caja los Andes + Tapp 35%:

Ticket niño (6 a 13 años): $4.000

Matiné: $6.400

Estelar preventa 1: $9.600

Estelar preventa 2: $12.800

Estelar final: $16.000

Precio Normal: