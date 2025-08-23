 Aprovecha las preventas: Este es el valor de las entradas a las fondas más populares de la RM - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Captan cinematográfica detención tras encerrona cercana a carabineros en Cerrillos Encuentran con vida a uno de los pescadores desaparecidos en Magallanes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/08/2025 12:22

Aprovecha las preventas: Este es el valor de las entradas a las fondas más populares de la RM

Conoce a continuación los precios de las fondas más famosas de la región Metropolitana y cómo adquirirlas antes de que se agoten.

Publicado por Gabriela Valdés

Queda menos de un mes para que llegue el 18 de septiembre junto a las celebraciones y populares fondas que caracterizan las Fiestas Patrias.

Las fechas, los artistas y las bandas que estarán presente en las fondas ya están confirmadas. Conoce a continuación cómo comprar las entradas de las más populares.

Fonda Doña Flor de La Florida

La Fonda Doña Flor de La Florida se trasladará este año a Walker Martínez 2295, en La Florida, y el evento se realizará entre el 18 y el 21 de septiembre.

Contará con la participación de Chico Trujillo, Américo, La Sonora Malecón, Garras de Amor, Ráfaga, Los Charros de Luchito y Rafael, y más.

Las entradas ya están disponibles en PuntoTicket y sus valores (incluyendo cargo por servicio) son:

  • Preventa 1: $13.800

  • Preventa 2: $17.250

  • General: $19.550

  • Niños (6 a 13 años): $5.750

La Gran Fonda de Chile en Parque O´Higgins

Este año, La Gran Fonda de Chile se llevará a cabo en el Parque O'Higgins, en Santiago, entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre.

La fonda contará con las presentaciones de Zúmbale Primo, Los Vásquez, Amar Azul, Leo Rey, Cachureos, Lucky Brown, Gino Mella, etc.

Las entradas están disponibles en TicketPlus y se venderán por fase: la primera preventa, hasta el 31 de agosto; la segunda, desde el 1 de septiembre; y la tercera, en puerta. 

Precios (primera preventa):

  • Público General: $11.500
  • Adulto mayor (+65 años): $8.050
  • Niños (de 6 a 13 años): $8.050

La Semana de La Chilenidad La Reina

Tras 30 años consecutivos, la Semana de la Chilenidad regresará al Parque Padre Hurtado, desarrollándose durante cinco días, del 17 al 21 de septiembre.

Los platos fuertes del espectáculo estarán a cargo de Bombo Fica y Entremares.

Las entradas están disponibles en TicketPlus, con precios que varían según si compras en preventa o a partir de septiembre. El valor general en puerta es el siguiente:

  • Adulto: $15.000

  • Adulto Mayor: $9.000

  • Niño (5 a 12 años): $9.000

  • Estacionamiento: $8.000 (venta presencial y solo con tarjeta)

Fonda Doña Rosa Independencia

Los Vásquez, Santa Feria, Américo, Amar Azul y más artistas se presentarán en la Fonda Doña Rosa en el Hipódromo Chile, en Independencia, la cual se realizará del 18 al 21 de septiembre.

Estos son los valores de las entradas, las cuales se pueden adquirir a través de Punto Ticket:

  • Preventa: $13.800
  • Preventa 2: $17.250
  • General: $19.550
  • Niño (6 a 13 años): $5.750

La Yein Fonda en Huechuraba

Este año la fonda se celebrará en el Parque Ciudad Empresarial desde el 17 al 20 de septiembre.

La parrilla de artistas está conformada por Los Tres, The Skatalites, Los Mirlos, Gepe, Los Jaivas, Joe Vasconcellos, María Esther Zamora y mucho más.

Las entradas se pueden adquirir a través de Punto Ticket y los precios son los siguientes:

Descuento Tapp 15%:

  • Ticket niño (6 a 13 años): $5.000
  • Matiné: $8.000
  • Estelar preventa 1: $12.000
  • Estelar preventa 2: $16.000
  • Estelar final: $20.000

Descuento Caja los Andes 20%:

  • Ticket niño (6 a 13 años): $4.750
  • Matiné: $7.600
  • Estelar preventa 1: $11.400
  • Estelar preventa 2: $15.200
  • Estelar final: $19.000

Descuento Caja los Andes + Tapp 35%:

  • Ticket niño (6 a 13 años): $4.000
  • Matiné: $6.400
  • Estelar preventa 1: $9.600
  • Estelar preventa 2: $12.800
  • Estelar final: $16.000

Precio Normal:

  • Ticket niño (6 a 13 años): $5.750
  • Matiné: $9.200
  • Estelar preventa 1: $13.800
  • Estelar preventa 2: $18.400
  • Estelar final: $23.000

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aprovecha las preventas: Este es el valor de las entradas a las fondas más populares de la RM

Lo último

Lo más visto

“Me volví loco”: Don Carter contó cómo se percató de la muerte de su esposa

El humorista reveló que había estado durmiendo junto a ella como todas las noches, tomados de la mano, y que la contención de su familia ha sido clave para atravesar el duelo.

23/08/2025

“Se paró y se fue”: Pablo Herrera protagonizó fuerte altercado en podcast de Juan Falcón

El conflicto se dio luego de que el intérprete se molestara por una pregunta relacionada con la política, tomando la decisión de irse del lugar.

23/08/2025

“Era eso o puñaladas hasta morir”: Hincha de la U relató salto al vacío desde estadio de Independiente

El joven detalló su actuar y explicó que se lanzó desde la tribuna para evitar ataques mayores de los barristas argentinos que irrumpieron en el sector.

22/08/2025

“No fue aislado...”: Sergio Rojas revela desconocido romance de Fran Virgilio y Andrea Marocchino

El periodista Sergio Rojas expuso detalles inéditos de un supuesto vínculo amoroso que habría existido entre la esposa de Karol Dance y la expareja de Francisca Merino.

22/08/2025