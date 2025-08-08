Catálogo de Fondas para Fiestas Patrias 2025: Revisa panoramas, precios y entradas - Chilevisión

Son miles quienes ya comienzan a planificar los panoramas para las Fiestas Patrias. Entérate acá de las alternativas para esta festividad nacional.

Las Fiestas Patrias 2025 están cada vez más cerca y son miles las personas quienes ya comienzan a planificar los panoramas para esas fechas.

Tal como cada año, los festejos se realizarán en fondas, fiestas y otras instancias cargadas de actividades, venta de comida y bebidas típicas, música en vivo y juegos criollos.

A continuación, te dejamos las mejores opciones para celebrar las Fiestas Patrias 2025 en la región Metropolitana.

Catálogo definitivo de Fondas 2025: Revisa panoramas, precios y entradas

Fondas del Parque O'Higgins

Este año, La Gran Fonda de Chile se llevará a cabo en el Parque O'Higgins entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre y ya tiene un nutrido cartel de artistas para sus shows en vivo.

Las entradas están disponibles en TicketPlus (clic acá) y se venderán por fase: la primera preventa, hasta el 31 de agosto; la segunda, desde el 1 de septiembre; y la tercera, en puerta.

Precios (primera preventa):

Público General: $11.500

Adulto mayor (+65 años): $8.050

Niños (de 6 a 13 años): $8.050

Fonda Doña Florinda en La Florida

Otra de las fondas confirmadas en la región Metropolitana es Doña Florinda, en La Florida, que este año se realizará en Walker Martínez 2295. Esta tendrá cuecódromo, juegos típicos, foodtrucks, música en vivo y zonas para niños.

Se desarrollará entre el jueves 18 y el domingo 21 de septiembre y las entradas están disponibles en PuntoTicket (clic acá).

Precios (preventa 1):

Público General: $13.800

Niño (6 a 13 años): $5.750

Fonda Doña Rosa

La Fonda Doña Rosa es otra de las alternativas clásicas para estas fechas. El Hipódromo en Independencia recibirá tres días de festejos (18, 19 y 21 de septiembre).

También tendrá música en vivo, cuecódromo, zonas para niños, foodtrucks y juegos típicos. Las entradas ya están a la venta en PuntoTicket (clic acá).

Precios (preventa 1):

Público General: $13.800

Niño (6 a 13 años): $5.750

Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Por último, el Parque Padre Hurtado tendrá la Semana de la Chilenidad del 17 al 21 de septiembre.

Esta opción tendrá música en vivo, stands temáticos, comida, danza y actividades ecuestres. ¿Las entradas? Disponibles en TicketPlus (clic acá).

Precios (preventa 2):